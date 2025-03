So verrückt ist das Leben der Antarktis-Forscher: Crew-Mitglied drohte sogar "zu töten"

Antarktis/Südafrika - Forscher sendeten vergangene Woche einen Hilferuf per E-Mail ab. Ein Kollege würde die Crew in einer Antarktis-Station belästigen und bedrohen . Jetzt kommen neue Details ans Licht, die Aufschluss darüber geben, wie es mit den Wissenschaftlern weitergeht.

Die New York Post legte inzwischen die einzelnen Identitäten der Forscher offen. Das neunköpfige Team, welches momentan in der "SANAE-IV-Basis" stationiert ist, besteht aus drei Frauen und sechs Männern.

In der Pressemitteilung schreibt die DFFE, dass es durchaus normal sei, dass einige Menschen kurz nach dem Ankommen in der Arktis eine "schwierige mentale Phase" haben, da die ungewohnte und durchaus karge Umgebung auf die Psyche des Menschen schlägt.

Auch abseits der Forschung im eisigen Ödland haben einige der Teammitglieder spannende Hobbys. Stationsärztin Dr. Sihle Lawana leitet nebenbei ihre eigene Make-up-Marke, bewirbt diese regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal.

Ihr Kollege Nivek Ghazi hat während einer vergangenen Expedition anlässlich des "Film Festivals der Antarktis" mit ein paar Mitgliedern seiner Crew einen Horror-Kurzfilm mit dem Titel "Those that are lost but not forgotten" (zu Deutsch: "Die, die zwar verloren, aber nicht vergessen sind") gedreht. Der Streifen ist noch immer im Internet zu finden.