Eklat um Sonderwünsche? Kurioser Aushang an Eisdiele

Neustadt - Die Temperaturen bewegen sich konstant im sommerlichen Bereich - da darf auch das ein oder andere Gelato nicht fehlen! Eine Eisdiele in Mittelhessen sorgt mit einem kuriosen Aushang im Netz aber für mächtig Diskussionsstoff.

Seit Kurzem erhebt das Eiscafé am Turm im hessischen Neustadt eine Sondergebühr für Extrawünsche. © Reddit/aberBitteLaminiert

Jetzt wo das Wetter immer mehr in Richtung Sommer neigt, wird auch im Eiscafé am Turm in Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) wieder mächtig Betrieb sein.

Auf Reddit macht mittlerweile aber ein Aushang des Lokals die Runde.

Dieser weist zwar deutlich sichtbar auf den Eiskugelpreis hin, zeigt aber auch eine ungewöhnliche Auflistung von Extras, für die jeweils 50 Cent berechnet werden.

So fallen für eine Extra-Waffel jeglicher Art, einen zusätzlichen Becher und sogar für einen weiteren Plastiklöffel oder einen Strohhalm jeweils die ausgeschriebenen Zusatzkosten an.

Dabei könnten die Neustädter durchaus froh darüber sein, dass in ihrer heimischen Gelateria die Kugel der beliebten Süßspeise noch unter zwei Euro zu haben ist. Im Eiscafé am Turm zahlt man nämlich lediglich 1,50 Euro pro Kugel in Waffel oder Becher.

Für einige Heißblüter im Netz war der Aushang dennoch direkt ein Grund Sturm gegen die Neuerhebung zu laufen: Sie gingen mitunter davon aus, dass man eine Kugel Eis ab sofort nur noch ohne Becher und Löffel bekäme, somit der Preis pro Kugel also zwangsweise bei 2,50 Euro liegen würde.