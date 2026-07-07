Steif nicht mal einen Zentimeter: Mann mit kleinstem Penis der Welt träumt von Vergrößerung
Blacksburg (USA) - Weniger als 0,97 Zentimeter - wohlgemerkt in erigiertem Zustand! So lautet die ernüchternde Messung, die Michael Phillips (38) an seinem eigenen Penis ausführte. Er ist sich sicher, den kleinsten Mikropenis der Welt zu haben, doch daran soll sich bald etwas ändern. Der US-Amerikaner sammelt Spenden für eine Operation.
Der 38-Jährige aus Blacksburg (US-Bundesstaat South Carolina) hat sein besonderes Glied nie versteckt, ging regelrecht öffentlich damit hausieren, dass er den Allerkleinsten habe.
Dennoch fasste er sich Ende Juni ein Herz und startete eine Spendenkampagne für eine Operation. "Ich leide unter einem sogenannten Mikropenis, [...] Dadurch gestalten sich alltägliche Dinge – wie etwa der Toilettengang, ohne dabei eine Sauerei zu verursachen – für mich äußerst schwierig", erklärte er auf GoFundMe.
Das Ganze würde für Frustration und Peinlichkeit bei ihm sorgen. Auch sein Auftreten in der Öffentlichkeit habe den Druck über die Jahre erhöht, erklärte Phillips. Deswegen entschied er sich nun doch, eine OP vornehmen lassen zu wollen.
"Ich habe hart dafür gearbeitet, so viel wie möglich für die Kosten der Operation und der Injektionen zu sparen, die den Umfang vergrößern und es mir ermöglichen könnten, die Toilette normaler zu benutzen." Trotzdem brauche er finanzielle Unterstützung.
Michael Phillips hat einen OP-Termin zur Penisvergrößerung
Und die ließ nicht lange auf sich warten. Bis zum 7. Juli kamen umgerechnet fast 11.400 Euro an Spenden zusammen - viel mehr, als für die Operation nötig wären! "Die zusätzlich gesammelten Mittel werden verwendet, um die endgültigen, genauen medizinischen Kosten, notwendige Rezepte für die Zeit nach dem Eingriff sowie Reise- und Unterkunftskosten zu decken", versprach Phillips.
Gegenüber dem Guardian erklärte der Mann mit dem Mini-Mikropenis, dass er nie gedacht hätte, dass seine Situation "irgendjemandem wichtig genug wäre, um zu helfen".
Laut seinen Aussagen stehe nun sogar schon ein OP-Termin fest.
Auf GoFundMe erklärte der 38-Jährige abschließend: "Auch wenn dieser Eingriff meinen Mikropenis nicht heilen wird, würde er meinen Alltag erheblich erleichtern, indem er mir hilft, auf Pull-ups [eine Hilfe bei Urinieren, Anm. d. Red.] zu verzichten und ein Stück Normalität sowie mehr Komfort zurückzugewinnen."
Titelfoto: Montage: Instagram/whutzhizphace, 123/RFphanuwatnandee