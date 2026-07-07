Steif nicht mal einen Zentimeter: Mann mit kleinstem Penis der Welt träumt von Vergrößerung

Blacksburg (USA) - Weniger als 0,97 Zentimeter - wohlgemerkt in erigiertem Zustand! So lautet die ernüchternde Messung, die Michael Phillips (38) an seinem eigenen Penis ausführte. Er ist sich sicher, den kleinsten Mikropenis der Welt zu haben , doch daran soll sich bald etwas ändern. Der US-Amerikaner sammelt Spenden für eine Operation.

Michael Phillips (38) sagt, dass sein Penis in schlaffem Zustand kleiner als sein Fingernagel sei. (Archivbilder von Instagram) © Montage: Instagram/whutzhizphace

Der 38-Jährige aus Blacksburg (US-Bundesstaat South Carolina) hat sein besonderes Glied nie versteckt, ging regelrecht öffentlich damit hausieren, dass er den Allerkleinsten habe.

Dennoch fasste er sich Ende Juni ein Herz und startete eine Spendenkampagne für eine Operation. "Ich leide unter einem sogenannten Mikropenis, [...] Dadurch gestalten sich alltägliche Dinge – wie etwa der Toilettengang, ohne dabei eine Sauerei zu verursachen – für mich äußerst schwierig", erklärte er auf GoFundMe.

Das Ganze würde für Frustration und Peinlichkeit bei ihm sorgen. Auch sein Auftreten in der Öffentlichkeit habe den Druck über die Jahre erhöht, erklärte Phillips. Deswegen entschied er sich nun doch, eine OP vornehmen lassen zu wollen.

"Ich habe hart dafür gearbeitet, so viel wie möglich für die Kosten der Operation und der Injektionen zu sparen, die den Umfang vergrößern und es mir ermöglichen könnten, die Toilette normaler zu benutzen." Trotzdem brauche er finanzielle Unterstützung.