Sterben zu zweit: Erfinder der Suizidkapsel plant Doppel-Kapsel
Niederlande - Der Erfinder (78) der Selbstmordkapsel arbeitet an einem neuen Projekt, das auch Paaren ein gemeinsames Sterben ermöglichen soll.
Wie die Daily Mail berichtet, hat Dr. Philip Nitschke angekündigt, dass die umstrittene Doppelkapsel für Paare bereits in den Startlöchern stehe und schon in wenigen Monaten einsatzbereit sein könnte.
Mit dem neuen Projekt wolle er Paaren die Möglichkeit geben, gemeinsam sterben zu können. Dabei sei die geplante Doppelkapsel groß genug für zwei Personen.
Laut seinen Aussagen wachse das Interesse von Liebespaaren, die gemeinsam aus dem Leben scheiden möchten, stetig.
Bisher war es nur möglich, die Maschine alleine zu nutzen. Erstmals kam sie im September 2024 in der Schweiz zum Einsatz, als eine 64‑jährige Amerikanerin darin starb.
Nach ihrem Tod wurden mehrere Personen festgenommen, und es folgten langwierige Ermittlungen wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung - die später eingestellt wurden.
Bei der Doppelkapsel müssen beide gleichzeitig einen Knopf drücken
Die Kapsel ist so konstruiert, dass der Benutzer durch Stickstoffgas bewusstlos wird, bevor der Tod wenige Minuten später eintritt.
Bei der Doppelkapsel sollen beide Personen gleichzeitig einen Knopf drücken müssen. Drückt nur eine Person, passiert nichts. Es muss sich also um eine bewusste und koordinierte Entscheidung beider handeln.
Zudem soll das Gerät über KI‑Funktionen verfügen, die vor der Aktivierung prüfen, ob die Nutzer geistig in der Lage sind, die Tragweite ihrer Entscheidung zu verstehen.
Doch selbst wenn die neue Kapsel bereits in wenigen Monaten fertiggestellt wird, steht sie noch vor einer großen rechtlichen Hürde. Denn jeder Einsatz müsste von den Schweizer Behörden genehmigt werden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bildmontage: SEBASTIEN BOZON / AFP, Ahmad Seir/AP/dpa