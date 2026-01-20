Sterben zu zweit: Erfinder der Suizidkapsel plant Doppel-Kapsel

Niederlande - Der Erfinder (78) der Selbstmordkapsel arbeitet an einem neuen Projekt, das auch Paaren ein gemeinsames Sterben ermöglichen soll.

Dr. Philip Nitschke (78) will künftig Paaren das gemeinsame Sterben ermöglichen. (Archivbild) © SEBASTIEN BOZON / AFP

Wie die Daily Mail berichtet, hat Dr. Philip Nitschke angekündigt, dass die umstrittene Doppelkapsel für Paare bereits in den Startlöchern stehe und schon in wenigen Monaten einsatzbereit sein könnte.

Mit dem neuen Projekt wolle er Paaren die Möglichkeit geben, gemeinsam sterben zu können. Dabei sei die geplante Doppelkapsel groß genug für zwei Personen.

Laut seinen Aussagen wachse das Interesse von Liebespaaren, die gemeinsam aus dem Leben scheiden möchten, stetig.

Bisher war es nur möglich, die Maschine alleine zu nutzen. Erstmals kam sie im September 2024 in der Schweiz zum Einsatz, als eine 64‑jährige Amerikanerin darin starb.

Nach ihrem Tod wurden mehrere Personen festgenommen, und es folgten langwierige Ermittlungen wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung - die später eingestellt wurden.