Entsetzen in Sterneküche: Dreckige Messer, tote Fliegen und schädliches Fleisch

Machynlleth (Vereinigtes Königreich) - Feinschmecker verbinden mit einem Gourmet-Tempel Häppchen, eine noble Atmosphäre und Sauberkeit. Doch wie dreckig eine hochgelobte Sterneküche sein kann, zeigte sich vor wenigen Tagen in der britischen Kleinstadt Machynlleth.

Für ein speziell zusammengestelltes 30-Gänge-Menü verlangt des Restaurant Ynyshir rund 500 Pfund (ca. 574 Euro). © Fotomontage/Instagram/Screenshots/ynyshirrestaurant

In Großbritannien sorgt derzeit das Restaurant Ynyshir für Aufsehen. Nachdem die Lebensmittelbehörde aus Wales dem beliebten Nobel-Lokal einen Besuch abgestattet hatte, entdeckten die Kontrolleure erhebliche Hygienemängel in der Küche des zweifach ausgezeichneten Michelin-Restaurants.

Wie BBC berichtete, entdeckten die Inspektoren bei ihrem Rundgang mehrere schmutzige Messer, defekte Küchengeräte, einen dreckigen Boden und zahlreiche Fliegen. Im Zuge ihrer Entdeckungen vergab die Lebensmittelbehörde dem beliebten Restaurant einen von fünf möglichen Punkten.

Zudem stellten die Beamten dem leitenden Gastronomie-Betreiber und Küchenchef Gareth Ward ein Verbot für den Weiterverkauf von rohem Hummer aus. Dem Inhaber des Zwei-Sterne-Lokals war der Auftritt seines Restaurants nicht peinlich.

Ward habe laut BBC die "fachlichen Einschätzungen und Feststellungen" der Kontrolleure größtenteils akzeptiert.