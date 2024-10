Steward schmeißt Frauen aus dem Flieger, weil sie bauchfrei tragen

Los Angeles (USA) - Tara Kehidi und Teresa Araujo wollten einfach nur von Los Angeles nach New Orleans fliegen. Doch dazu kam es nicht. Der Grund: Die Freundinnen sind offenbar wegen ihrer Kleidung aus dem Flugzeug geschmissen worden.

Tara und Teresa seien angeblich aus dem Flieger geschmissen worden, weil sie Croptops trugen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/teresa_aroundtheworld (2)

Die ganze Story teilte eine der beiden Frauen auf Instagram und TikTok. "Meine Freundin und ich mussten am Freitag eine schreckliche Erfahrung auf dem Flug 387 von Los Angeles nach New Orleans machen", schrieb Teresa in einem Beitrag auf Instagram.

Ein männlicher Flugbegleiter von Spirit Airlines habe das Duo aufgefordert, sich "etwas mehr zu bedecken", nachdem er gesehen hat, dass die beiden bauchfreie Oberteile trugen.

Laut eines Beförderungsvertrags, welche alle Gäste vor Reiseantritt unterzeichnen müssen, sollen Passagiere "sich angemessen kleiden".

Obwohl andere Passagiere die jungen Frauen verteidigten, soll die Situation eskaliert sein. "Ein Vorgesetzter sagte, entweder wir verlassen das Flugzeug oder sie würden die Polizei holen", so Teresa auf Instagram.

Auf einem Clip ist zu sehen, wie die Freundinnen gemeinsam aus dem Flugzeug gehen. Eine Rückerstattung des Flugtickets sowie eine Umbuchung soll das Flugunternehmen abgelehnt haben. "Dann musste ich 1000 Dollar [umgerechnet rund 913 Euro] zahlen, um einen neuen Flug bei einer anderen Fluggesellschaft zu buchen", schimpfte Teresa.

Auf den Kosten sei sie bis heute sitzen geblieben.