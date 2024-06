Es kribbelte in der Nase: Schweizerin hat nach Urlaub Ekel-Parasit mit im Gepäck!

Im Urlaubsparadies Südamerika fing sich die Schweizer Touristin einen ungebetenen Gast ein. (Symbolfoto) © 123RF/weltreisendertj

Gemeinsam mit ihrem Ehemann bereiste die Schweizerin Südamerika. Vier Monate später bemerkte sie in im Urwald Boliviens, dass etwas nicht stimmte.

Wie der "Blick" berichtete, machten der 71-Jährigen heftige Schmerzen zu schaffen. Ihre linke Gesichtshälfte schwoll "furchteinflössend" an.

Sofort ging es in ein argentinisches Krankenhaus. Medikamente linderten die Schwellung, stoppten jedoch nicht den Schmerz, der sich tagtäglich wie Messerstiche anfühlte, hieß es.

Sowohl in Argentinien als auch Uruguay ging es für die Touristin in weitere Krankenhäuser. So richtig verstehen konnte sie jedoch niemand.