Süßes Parken garantiert: Hier freuen sich Autofahrer auf ihr Knöllchen!

Giengen an der Brenz - Wer in einer schwäbischen Kleinstadt derzeit ordnungsgemäß parkt, darf sich mit etwas Glück auf ein Knöllchen der besonderen Art freuen.

So macht die Arbeit Spaß: Die Giengener Ordnungshüter zaubern vielen Autofahrern derzeit ein Lächeln ins Gesicht. © Jason Tschepljakow/dpa

Tief in der bitterkalten schwäbischen Provinz, genauer gesagt im 20.000 Einwohner Städtchen Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim), scheint die Welt noch in Ordnung zu sein.

Dort nämlich sind dieser Tage mit Sandra Wendt und Dennis Incalcaterra zwei besonders motivierte "Knöllchenjäger" aktiv. Doch beim Anblick der beiden dick eingepackten Ordnungshüter wird sich vermutlich ausnahmsweise niemand vor Angst in die Hose machen.

Nach Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" verschenken die Beamten in der Adventszeit Schokolade. Einzige Voraussetzung: Das Auto muss korrekt geparkt sein!

Einer jener Glücklichen, die sich über leckere Schokolade samt Adventsgruß an seiner Windschutzscheibe freuen durfte, war Autofahrer Marco Valentini: "Ich war jetzt mal positiv überrascht und sehr erfreut, dass man hier kein Knöllchen kriegt", zeigt sich der "Richtigparker" entzückt über den vorweihnachtlichen Einfall. Wenn es nach ihm ginge, könnte sich das Ordnungsamt auch gern zu Ostern wieder spendabel zeigen und Hasen verteilen.