Einer von 50 Menschen weltweit: Seltene Krankheit lässt Teenager wie einen Werwolf aussehen

Lalit Patidar (18) aus Indien leidet am sogenannten Werwolf-Syndrom. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lalitpatidar520

Lalit Patidar ist einer von 50 bekannten Betroffenen weltweit, die unter der seltenen Erkrankung namens Hypertrichose leiden.

Das medizinische Phänomen, was auch als "Werwolf Syndrom" bezeichnet wird, verursacht laut New York Post ein übermäßiges Haarwachstum an verschiedenen Körperteilen. Bei Lalit betrifft das vor allem das Gesicht, welches zu 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist.

Der Teenager landete deswegen jetzt sogar im Guinness Buch der Rekorde. Die Experten fanden heraus, dass Lalit 201,72 Haare pro Quadratzentimeter hat.

Bemerkt wurde die Erkrankung bereits in seiner Kindheit. "Meine Eltern behaupten, dass ich bei der Geburt vom Arzt rasiert wurde", so der Inder. "Aber ich bemerkte den Unterschied erst, als ich ungefähr 6 oder 7 Jahre alt war."

Anders als bei seinen Mitschülern, begannen plötzlich überall an seinem Körper Haare zu sprießen.