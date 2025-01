Teure Trennung! Seine Ex lässt Kreditkarte glühen, TikToker fordert Tausende Euros zurück

Yael Villarreal leitete rechtliche Schritte gegen seine Ex ein, weil sie mit seiner Kreditkarte viel Geld ausgab. © Screenshot/TikTok/@yaelvillarreall

Es mag kurios klingen, doch es ist wahr: Der Content-Creator Yael Villarreall aus Monterrey (Mexiko) behauptete, dass seine Ex während ihrer Beziehung mit seiner Kreditkarte viel Geld für Kameraausrüstung ausgegeben habe. Die Kohle will er jetzt zurück.

Laut The Mirror gab er auch an, dass sie nach der Trennung beschlossen hätten, eine Rückerstattung für gemeinsame Konzerttickets zu veranlassen – das Geld dafür habe er bis heute nicht erhalten, seine Ex jedoch schon.

Laut seinem TikTok-Video soll es sich um eine Summe von umgerechnet rund 25.000 Euro handeln.

"Ich suche keine Probleme, sondern Lösungen. Da weder sie noch ihre Mutter oder ihr Vater auf meine Versuche reagierten, habe ich mich entschieden, eine Vorladung zu erwirken", erklärte der TikToker, der in seinem Video auch einige Screenshots von WhatsApp-Nachrichten präsentierte.

Kurz nachdem er ihr diese Mitteilung überbracht hatte, postete seine Ex-Freundin eine Instagram-Story, in der sie gegenüber engen Freunden verkündete, sie wolle das Land verlassen.