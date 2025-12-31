Mann im Jesus-Look geht zum Friseur: Was der aus ihm macht, sorgt für Staunen

Richmond (USA) - Kann man ja mal machen! Seit rund sechs Jahren hatte der neueste Kunde von Thai Nguyen seine Haare nicht mehr schneiden lassen - nicht mal trimmen. Und so kam er mit einem amtlichen "Jesus-Look" im Salon des Haar-Influencers aus Richmond in Virginia an. Der holte sofort seine Kamera, um ein neues Video zu produzieren.

Mit diesem "Jesus-Look" kam der Kunde zu Thai Nguyen. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

Das Ergebnis kann sich in jeglicher Hinsicht sehen lassen!

In dem kuriosen TikTok-Clip aus der vergangenen Woche erklärt der "Härtefall" seinem Friseur erst einmal die Lage: "Ich mache eine Menge Workouts. Meine Haare sind permanent verschwitzt. Ich muss sie ständig waschen."

Damit soll nun Schluss sein.

Der Gast wünscht sich einen sauberen Cut im doppelten Sinne. Das wolle auch seine Mutter so, fügt er hinzu. "Was will denn dein Frauchen", fragt Nguyen.

Seiner Herzensdame sei es in der Tat egal, so der Kunde. Sie möge sowohl die langen Haare als auch die kurzen.

"Noch irgendwelche letzten Worte?", will der Friseur wissen. "Nein, tu es einfach!", treibt ihn sein Gast an. Nguyen schwingt also die Schere - und sorgt für mächtig Staunen, als er fertig ist.

