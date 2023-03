TikTok-Friseur verpasst zwei Obdachlosen neuen Haarschnitt: So unfassbar gut sehen sie jetzt aus

Philadelphia (USA) - Seit Jahren reist er ehrenamtlich durch die USA, um Obdachlosen die Haare zu schneiden. Joshua Santiago, der das Unternehmen "Empowering Cuts" gegründet hat, will den mittellosen Menschen nämlich ein Stück Würde zurückgeben. Seine letzten beiden Kunden bescherten dem US-Amerikaner obendrein gleich zwei virale Hits auf TikTok . Der Grund: Viele Zuschauer waren verblüfft von der "Verwandlung" der Männer, die in den Videos dokumentiert wird.

So sahen die beiden Männer vor ihrem "Makeover" aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/empoweringcuts

Santiago war diesmal in seiner Heimatstadt Philadelphia unterwegs. Anfang der Woche veröffentlichte er das erste Video, in dem er einem jungen Mann Haare und Bart kräftig trimmt.

Im Clip ist der Kunde draußen auf einem Stuhl sitzend zu sehen. Der Blick des Obdachlosen wirkt traurig, sein Äußeres den Umständen entsprechend ungepflegt.

Santiago macht dann buchstäblich kurzen Prozess. Zunächst kürzt der Friseur seinem Gast die Haare, im Anschluss den Bart. Am Ende sehen die Zuschauer einen sehr gepflegten, gut aussehenden Mann. 63.000 Mal wurde das Video seither angeklickt, Tausende Likes vergab das beeindruckte TikTok-Publikum.

Santiago selbst schrieb zu seinem Video: "In einer Welt, in der Negativität und Zwietracht an der Tagesordnung zu sein scheinen, sollten wir uns dazu entschließen, Freundlichkeit über alles zu stellen. Sei es durch unsere Worte, Taten oder sogar unsere Gedanken, lasst uns danach streben, mehr Positivität und Mitgefühl in die Welt zu bringen."

Noch mehr Aufmerksamkeit erregte das Video, das der Friseur einen Tag später veröffentlichte.