Tochter freut sich auf Überraschung: Was ihr Vater dann präsentiert, sorgt für Verwirrung

Georgia (USA) - Beim Wort "Überraschung" malen sich wohl die meisten Fünfjährigen die buntesten Träume aus. Nicht anders war es ganz offensichtlich bei Emory (5) aus Georgia. Als ihr Vater sie mit besagter Überraschung konfrontierte, war der Ofen allerdings ganz schnell aus. Nach der "Enthüllung" ihres Papas Michael herrschte betretenes Schweigen.

Emory (5) ist voller Vorfreude. Doch die Stimmung schlägt schnell um. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/loyallyshawnna

In einem kuriosen TikTok-Video ist der Moment zu sehen, in dem Vater und Tochter nicht wirklich auf einen grünen Zweig kommen. Es beginnt damit, dass Michael mit einer FFP2-Maske im Auto sitzt, die Kleine auf der Rückbank.

Emory freut sich in diesem Moment sichtlich auf die Überraschung. Dann nimmt ihr Vater den Mund-Nasen-Schutz ab, der ihm nur zur Tarnung gedient hat.

Danach passiert erst einmal nichts. Die Fünfjährige starrt ihren Vater an. Der Grund: Michael hat sich zum ersten Mal, seit sie ihn kennt, den Vollbart abrasiert.

Emory scheint jedoch vorerst verarbeiten zu müssen, dass es keine "echte" Überraschung gibt. Nach einer gefühlten Ewigkeit findet das Mädchen endlich wieder Worte: "Oh … Du hast deinen Bart abrasiert".

"Sehe ich anders aus?", fragt Michael. Die Antwort, die er bekommt, hätte er in dieser Form wohl lieber nicht hören wollen.