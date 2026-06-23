Tornado reißt Haus in Stücke: Mann ist mittendrin, filmt alles und kriecht aus Trümmern
Illinois (USA) - "Da wütet draußen gerade ein Tornado": Mit diesen Worten startete Trevor Jason Kreke am 17. Juni ein Handy-Video, um einem Kumpel vom Unwetter in seinem Wohnort Effingham (Illinois/USA) zu berichten. Plötzlich scheppert es, Glas splittert. Dann wird es dunkel ...
... und die Aufnahme bricht ab. Der Wirbelsturm hatte Trevors Mietshaus erwischt, er selbst war mittendrin. Als wieder Ruhe eingekehrt war, veröffentlichte der US-Amerikaner Mitschnitte des Horrors bei TikTok.
Mit Schrammen auf den Händen und einer völlig zerzausten Frisur meldet sich Trevor aufgelöst aus seinem Haus – oder besser gesagt: aus den Trümmern.
"Das ganze Haus wurde gerade in Stücke gerissen. Ich wurde durch mein Haus geschleudert", sagt er in dem Video.
Trevor muss einen Schutzengel gehabt haben. Bis auf die kleinen Blessuren passierte ihm nichts. Seine Aufnahmen zeigen derweil, wie heftig der Tornado gewütet hatte. Löcher klaffen in den Holzwänden, Bretter liegen überall auf der Wiese vor dem Haus verstreut. Ein massiver Baum auf dem Grundstück ist einfach weggeknickt.
Freunde organisieren Spendenkampagne für Trevor
Dass Trevor lebend aus den Trümmern kriechen konnte, bezeichnet er als ein Wunder. Der Allmächtige hatte wohl schützend seine Hände über ihn gehalten. "Als mir klar wurde, dass es mir gut ging, fing ich einfach an, Gott zu danken", sagt er.
In einem zweiten TikTok, einen Tag später, dankt Trevor allen, die ihn nach dem heftigen Unwetter unter die Arme gegriffen hatten. Unter Tränen richtet er emotionale Worte an Familie, Freunde und Mitglieder der Kirchgemeinde. Seine Lieben sorgten auch dafür, dass ihm finanziell geholfen wird. Auf der Spendenseite GoFundMe kamen bislang fast 40.000 US-Dollar (rund 35.000 Euro) zusammen.
Neben Trevor traf der Tornado noch weitere Bewohner im Bezirk Effingham hart. People berichtete unter Berufung auf Behördenvertreter, dass 30 Häuser zerstört und weitere 29 schwer beschädigt worden seien.
Titelfoto: Montage: Screenshots/TikTok/trevorkreke