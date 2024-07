Frau posiert mit Wachmann - dann beißt ihr sein Pferd plötzlich in die Brust

Erschrocken schrie die Touristin auf, als das Pferd zubiss. © Screenshot/YouTube/BUSKA IN THE PARK

Ein fünfminütiger Clip, der vor wenigen Tagen auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt, was passiert, wenn man das große Schild vor dem Household Cavalry Museum in London ignoriert. Darauf steht in großen Lettern nämlich: "Vorsicht - Pferde können treten oder beißen. Berühren Sie nicht die Zügel."

Touristen scheinen davon leider nicht sonderlich abgeschreckt zu werden, immer wieder posieren sie mit den Tieren. So auch eine Dame, die sich vergangene Woche neben dem reitenden Wachmann positionierte.

Kurz darauf musste sie schließlich die Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Dem Pferd schien der Geduldsfaden gerissen zu sein: Kaum hatte sie sich zu dem Tier gesellt, reckte dieses plötzlich seinen Hals zur Seite und biss ihr in den Arm und in die Brust.

Was für ein Schreck! Die verletzte Frau schrie auf, stolperte zurück und wurde wenige Minuten schließlich ohnmächtig. Wie stark sie durch den Angriff verletzt wurde, ist bisher unklar.