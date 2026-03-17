Friseur setzt Schere an: Wie sich dieser Kunde dann verändert, reißt alle vom Hocker

Miami (Florida/USA) - Bei diesem Video gilt: gut festhalten! Denn die Transformation, welche bei diesem Friseur stattgefunden hat, wird einige vom Hocker reißen!

Der Kunde von Friseur Diego Avila kam mit ziemlich langen Haaren, die sein Gesicht verdeckten, in den Salon. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/diegoblends_

Friseur Diego Avila aus Florida hatte diesmal einen Kunden vor sich sitzen, dessen Verwandlung ihm einen viralen Hit auf Instagram einbringen sollte.

In dem Video sieht man den Mann mit seiner ursprünglichen Haarsituation im Beratungsgespräch mit dem Experten sitzen. Und die Ausgangslage - gelinde gesagt - schmeichelt ihm überhaupt nicht.

Sein Haupthaar hat offenbar schon lange keine Schere mehr gesehen und ist ihm bereits bis zu den Schultern hinuntergewuchert. Im vorderen Bereich verdecken ein paar dünne Strähnen die deutlich lichteren Stellen am Ansatz.

Hinzu kommt, dass Diegos Kunde einen recht langen Vollbart trägt, der zusammen mit seiner Mähne einfach zu viel von seinem Gesicht verdeckt.

Zum Glück weiß Friseur Diego, was zu tun ist, und befreit seinen Kunden vom Großteil seiner dunklen Haare.