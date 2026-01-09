Vater kommt mit Tochter nach Hause: Was dann passiert, sorgt bei Mutter für Entsetzen

England - Manchmal reichen zwei oder drei Sekunden, um das Leben eines Menschen für immer zu verändern. In diesem Fall aus England hätte es auch so sein können. Zum Glück kam es anders. Doch die Mutter der kleinen Harriet (2) war trotzdem entsetzt, als sie auf dem Türkameravideo sah, was ihrem Mann Jordan Sumray (31) mit dem Kind passiert war.

Jordan Sumray (31) kommt mit seiner Tochter Harriet (2) nach Hause. So weit, so gut. © TikTok/Screenshot/jordansumray

In dem Clip, der seit Anfang der Woche auf TikTok abrufbar ist, ist der Schreckmoment zu sehen. Zunächst läuft alles glatt. Der Brite und die Zweijährige kommen gemeinsam vom Einkaufen.

Papa schließt auf, und beide gehen ins Haus. Dumm nur, dass die Tür nicht ganz schließt. Harriet nutzt die Gelegenheit und entwischt durch einen Türspalt, was ihrem Vater im ersten Moment nicht auffällt.

Also läuft das Mädchen fröhlich nach draußen in Richtung der Straße. Zum Glück bleibt Harriet nach wenigen Schritten stehen, scheint fast schon auf ihren Papa zu warten. Der kommt auch bald darauf zu ihr gelaufen, bringt sie mit einem peinlich berührten Lächeln zurück ins Haus.

Sumray kommentiert den Clip mit den Worten: "Ich glaube, meine Frau wird mir nie wieder vertrauen."

Auch wenn das vermutlich nicht ganz ernst gemeint war, sollten bald dunkle Wolken aufziehen.