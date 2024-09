Typ mit Chaos-Frisur bekommt Makeover: Danach sieht er völlig anders aus

Richmond (Virginia) - Was für ein Anblick! Bei diesem Kunden musste selbst der erfahrene Friseur Thai Nguyen zweimal hinschauen. Der Gast saß vor Kurzem in seinem Salon in Richmond im US-Staat Virginia. Die verwuselten Haare hingen ihm tief in die Augen. Als Nguyen von ihm wissen wollte, wie er zu ihm gefunden habe, setzte es endgültig Dreizehn.