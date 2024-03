Typ will sich nach Streit bei Freundin entschuldigen: Was er ihr nachts bringt, hat keiner erwartet

Sergei Antipov hatte wohl einiges wiedergutzumachen, als er mitten in der Nacht in der russischen Region Kemerowo an der Wohnung seiner Angebeteten auftauchte. Bei seinem Besuch war der 33-Jährige allerdings nicht allein.

Der Russe wollte sich mit dem Huftier bei seiner Freundin entschuldigen. © Screenshot/X/@runews

Er hoffte, mit dieser verrückten Aktion das Herz seiner Freundin zurückerobern zu können.

Die war natürlich zunächst erst einmal schockiert, als sie ihren Freund zusammen mit dem Tier vor ihrer Wohnungstür antraf: "Hier steht ein Pferd in meinem Haus", erklärt die Russin in einem Telegram-Beitrag, in dem sie auch das Material der Überwachungskamera veröffentlichte. Das verwirrte Tier sah sie als angemessenes Geschenk zum Internationalen Frauentag. Es scheint, als hätte das Pferd zumindest ihr erhitztes Gemüt so weit besänftigt, dass die Russin zum Spaßen aufgelegt war.

Mittlerweile soll sich der Schimmel wieder in seinem zu Hause auf dem Pferdehof befinden. Es hinterließ allerdings noch ein paar übel riechende "Überraschungen" im Treppenhaus.

Hoffentlich erinnern diese das Paar daran, nicht wieder im Streit auseinander zu gehen. Wer weiß, auf welche dumme Ideen Sergei nämlich beim nächsten kommen wird ...