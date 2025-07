Frau kauft vor Urlaub Mega-Packung Eier: Als sie nach Hause zurückkehrt, trifft sie der Schlag

Qingdao (China) - Eine mehr als überraschende Entdeckung musste eine Frau aus China machen, nachdem sie aus ihrem Urlaub zurück in ihre Wohnung kam: Aus zwei großen Packungen Eiern waren innerhalb kürzester Zeit etwa 70 kleine Küken geschlüpft!

Da es sich nicht um normale unbefruchtete Eier gehandelt hatte, sondern um sogenannte "Huozhuzi" - eine Delikatesse in China -, in denen sich fast entwickelte Embryonen befinden, konnten aus den Eiern unbemerkt Hühner schlüpfen.

Schnell war klar, woher die Geräusche kamen: Überall in der Wohnung tippelten klitzekleine Küken umher, die aus zwei Eierkartons geschlüpft waren, die Jiang zwei Tage zuvor für ihre Familie zum Verzehr gekauft hatte.

Die Frau namens Jiang, die mit ihrer Familie in Qingdao lebt, fiel aus allen Wolken, als sie beim Betreten ihres Zuhauses plötzlich ein aufgeregtes Piepen und Zwitschern vernahm.

Da die "Huozhuzi"-Eier zu warm gelagert worden waren, entstanden die perfekten Brut-Bedingungen. © Bildmontage/Screenshot/Douyin/@18337623

Durch die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit, die sich dann in der Abwesenheit der Familie in der Wohnung entwickelt hatte, entstanden für die Eier die perfekten Bedingungen, um ohne Henne oder Brutkasten ausgebrütet zu werden.

Aus den insgesamt 90 Eiern waren innerhalb von zwei Tagen schließlich um die 70 Hühnerküken geschlüpft und hatten jeden Winkel von Jiangs Wohnung in Beschlag genommen. Weitere Eier befanden sich zudem im fortgeschrittenen Brutstadium.

Laut Jimu News bestätigte der Verkäufer der Eier, dass die Küken schlüpfen konnten, da die Kartons zu lange ungekühlt in der warmen Wohnung gestanden hatten.

Nachdem sich Mutter Jiang vom Hühner-Schock erholt hatte, erlaubte sie ihrem Sohn, zwei der drolligen Tierchen zu behalten. Der Rest der Hühner-Babys durften zu ihren Eltern ziehen, wo sie gut versorgt würden.

In Deutschland ist so eine Überraschung eher unwahrscheinlich, da hier normalerweise unbefruchtete Eier in den Supermarktregalen zum Verkauf angeboten werden.