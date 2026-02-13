Frau shoppt 4-Euro-Ohrringe in Secondhandladen: Als sie auf die Rückseite schaut, fällt ihr die Kinnlade runter
San Diego (USA) - Es ist der Traum eines jeden Schnäppchenjägers: Eine Frau aus Kalifornien ergatterte in einem Secondhandladen Luxus-Ohrringe für einen sehr schmalen Taler. Dass sie gerade einen verdammt guten Kauf gemacht hatte, wurde der US-Amerikanerin allerdings erst zu Hause klar.
Die goldenen Ohrringe fielen Savannah Nicholson zufällig beim Stöbern in einem Gebrauchtwarenladen in San Diego ins Auge. Die Schmuckstücke bestachen mit ihrer auffälligen Größe, einem tropfenförmigen Design und einer gerippten Oberfläche.
Für rund 5 US-Dollar (umgerechnet etwa 4,60 Euro) konnte 32-Jährige zu den Ohrringen nicht Nein sagen und nahm sie mit. "Ich erinnere mich, dass ich fast gar nicht in den Secondhandladen gegangen wäre, mich dann aber doch dazu durchgerungen habe", so Savannah gegenüber Daily Star. "Dort angekommen, dachte ich, es wäre nicht gerade mein bester Secondhand-Tag gewesen, weil ich nur mit einem Paar Ohrringen und einer Jogginghose nach Hause gekommen war."
Doch die Schnäppchenjägerin sollte kurz darauf Luftsprünge machen dürfen: "Ich ahnte ja nicht, was für eine große Überraschung mich erwarten würde!"
Als sie die Ohrringe zu Hause angekommen aus der Packung nahm, warf sie zum ersten Mal einen Blick auf die Rückseite und erkannte die Prägung "Yves Saint Laurent" - eine Pariser Luxusmarke!
4-Euro-Ohrringe entpuppen sich als Luxusartikel
Nach der Entdeckung des Logos suchte Savannah die Schmuckstücke umgehend im Internet und stieß auf ihren wahren Wert: Im Netz wurden die goldenen Ohrringe zwischen 850 und 1000 US-Dollar (rund 713 bis 840 Euro) angeboten.
Für die Schnäppchenjägerin war dies eine riesige Überraschung: "Als ich nachgeschaut habe, wie viel sie tatsächlich wert sind, war ich geschockt!"
Für sie ist es ein einmaliger Fund, den man "nur als begeisterte Schnäppchenjägerin machen kann". Ob sie den "Yves Saint Laurent"-Artikel behalten oder zu Geld machen wird, steht für sie noch nicht fest.
"Es ist ungefähr fifty-fifty, und im Moment habe ich mich entschieden, sie zu behalten! Wie oft findet man schon ein echtes Designerstück?", erklärt sie.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladysav127