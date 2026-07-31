28-Jähriger leidet unter Glatze: Als er sich nach Umstyling sieht, traut er seinen Augen nicht
England - Das ist bitter: Viele Männer leiden unter Haarausfall, aber Peter aus England hat es schon mit Mitte 20 voll erwischt.
Kurioserweise wohnt der arme Kerl ganz in der Nähe vom Haarsystem-Experten Rob Wood, der mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" bereits vielen Menschen geholfen hat.
Der Salon war dem jungen Briten schon lange bekannt. Hereingewagt hat er sich trotzdem nicht. Wie ein virales TikTok-Video aus dieser Woche zeigt, hat er sich nun aber endlich getraut.
In dem Clip geht Rob Wood direkt ans Eingemachte: "Gleich zuerst: Wie alt bist du?" "28", gibt Peter unumwunden zu. Seine Haare seien ihm aber schon mit etwa 24 ausgefallen.
Rob Wood kann sich kurz darauf ein Grinsen nicht verkneifen. Mit einer gewissen Vorfreude sagt er: "Das wird wahrscheinlich eine meiner besten Transformationen."
Die Latte ist damit sehr hoch gelegt. Doch der Haar-Experte geht gerade deshalb motiviert ans Werk. Bevor es besser werden kann, muss es allerdings erst noch einmal schlechter werden.
Virales TikTok-Video sorgt für Begeisterung
Wood rasiert seinem Kunden noch ein paar verbliebene Strähnen ab, damit das Toupet, das er im Anschluss aufträgt, so gut wie möglich hält. Peter darf das Ergebnis aber erst sehen, als alles fertig ist.
Dieser Moment hat es jedoch in sich. Denn Peter kann seinen Augen kaum trauen: "Oh mein Gott, wow!", platzt es aus ihm heraus. Danach müssen beide Männer erstmal lachen.
"Wie fühlst du dich?", hakt der Dienstleister schließlich nach. "Zehn von zehn", lacht sein Gast begeistert. Begeistert ist unterdessen auch das Publikum.
Mehr als 275.000 Klicks hat das Video seit Anfang der Woche auf TikTok eingeheimst. In der Kommentarspalte macht sich seitdem Staunen breit. Die User loben das Umstyling, finden, dass Peter nicht nur deutlich besser, sondern auch um einiges jünger aussieht.
Rob Wood hat mit seiner Einschätzung, ein tolles Makeover abzuliefern, also voll ins Schwarze getroffen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair