28-Jähriger leidet unter Glatze: Als er sich nach Umstyling sieht, traut er seinen Augen nicht

England - Das ist bitter: Viele Männer leiden unter Haarausfall, aber Peter aus England hat es schon mit Mitte 20 voll erwischt.

Peter leidet bereits seit seinem 24. Lebensjahr unter starkem Haarausfall. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Kurioserweise wohnt der arme Kerl ganz in der Nähe vom Haarsystem-Experten Rob Wood, der mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" bereits vielen Menschen geholfen hat.

Der Salon war dem jungen Briten schon lange bekannt. Hereingewagt hat er sich trotzdem nicht. Wie ein virales TikTok-Video aus dieser Woche zeigt, hat er sich nun aber endlich getraut.

In dem Clip geht Rob Wood direkt ans Eingemachte: "Gleich zuerst: Wie alt bist du?" "28", gibt Peter unumwunden zu. Seine Haare seien ihm aber schon mit etwa 24 ausgefallen.

Rob Wood kann sich kurz darauf ein Grinsen nicht verkneifen. Mit einer gewissen Vorfreude sagt er: "Das wird wahrscheinlich eine meiner besten Transformationen."

Die Latte ist damit sehr hoch gelegt. Doch der Haar-Experte geht gerade deshalb motiviert ans Werk. Bevor es besser werden kann, muss es allerdings erst noch einmal schlechter werden.