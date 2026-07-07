Junge Frau zieht zu 47 Jahre älterem Mann: Was dann passiert, lässt Lachtränen fließen

Bend (USA) - Mit einem Mann zusammenziehen, der auch der eigene Großvater sein könnte? Für viele sicher unvorstellbar, für Rylie Middaugh (28) allerdings seit einigen Monaten Realität. Die US -Amerikanerin wohnt bei einem 75-Jährigen - und begeistert im Netz seitdem mit Einblicken in das ungewöhnliche Zusammenleben.

Tom Ward (75) und Rylie Middaugh (28) leben seit März dieses Jahres zusammen, wenn auch nicht im selben Haus. © Montage: TikTok/ryliephoto

Eigentlich nutzte die Fotografin ihre TikTok-Seite immer für ihre Arbeit und den ein oder anderen privaten Einblick. Doch seit rund zwei Wochen ist dort vor allem Tom Ward (75) zu sehen - der Stiefvater ihrer besten Freundin, bei dem sie seit einer Weile lebt.

Seitdem schießen ihre Zuschauerzahlen in die Höhe! Ein Video, in dem Rylie die Textnachrichten zwischen sich und Tom zeigt, wurde bereits mehr als 600.000 Mal angesehen. Dabei scheint die herzliche, lustige und vor allem authentische Art des Seniors im Netz auf Anklang zu stoßen.

So fragt er die junge Frau, die in seinem Gästehaus lebt, in einer Nachricht, ob sie im Erklären könne, wie "dieser Amazon-Rücksende-Kram" funktionieren würde. In anderen Nachrichten will er die junge Frau mit einem Klempner verkuppeln oder bietet ihr Essen an, das er gekocht hatte.

"Tom und ich stammen aus völlig unterschiedlichen Generationen, aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten entdeckt – durch einfache Dinge wie das Erzählen von Geschichten, das Betrachten von Sonnenuntergängen oder einfach das gemeinsame Essen", sagt die 28-Jährige im Gespräch mit People.