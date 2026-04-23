Fünfjähriger ist respektlos gegenüber Mutter: Was ihm sein Vater dann sagt, begeistert Millionen

Pearcy (Arkansas, USA) - Früh übt sich: Er ist erst fünf Jahre alt, benimmt sich aber jetzt schon mächtig daneben. Vor Kurzem sorgte Tracey Grays (31) Sohn mit seinem respektlosen Verhalten gegenüber seiner Mutter Hannah (29) für Ärger. Der kleine Filius aus Pearcy in Arkansas erklärte seiner Mom, dass er sie nicht respektiere, als sie ihn bat, kein Fernsehen mehr zu schauen. Kurz darauf schritt sein Papa ein.

Tracey Gray (31) und seine Frau Hannah (29) hatten kürzlich ein Problem mit ihrem Sohn (5). © Bildmontage: TikTok/Screenshots/hannahgray157

Mehr als elf Millionen Klicks hat das entsprechende TikTok-Video inzwischen eingeheimst, das in diesem Monat viral gegangen ist. Darin erklärt Tracey Gray seinem Sohn die Spielregeln im Haus.

Während der Fünfjährige auf dem Boden am Sofa lehnt, kniet sich sein Dad zu ihm herunter. Dann folgt seine Erklärung: "Du wirst deine Mutter nicht respektlos behandeln, denn sie ist meine Frau. Ich weiß, dass manche Dinge schwer zu verstehen sind, aber das gibt dir nicht das Recht, respektlos zu sein."

Und weiter: "Nachdem wir gesprochen haben, solltest du dich bei deiner Mutter entschuldigen. Manchmal können wir Dinge einfach durch ein Gespräch klären. Ich liebe dich."

Die freundliche Art, mit der Gray die Angelegenheit mit seinem Sohn klärt, kommt auf TikTok sehr gut an. 1,2 Millionen Likes sind sogar schon zusammengekommen.

In einem Interview mit Newsweek erklärten die Eltern jetzt etwas genauer, wie sie agieren, um ihre Kinder gut zu erziehen.