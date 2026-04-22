Erfunden von indischem Studenten: MAGA-Influencerin stellt sich als KI heraus

USA - Eine vermeintliche konservative Social-Media-Influencerin mit Millionen-Reichweite hat sich als Täuschung entpuppt: Hinter der Figur steckte kein reales Model, sondern ein 22-jähriger Medizinstudent aus Indien .

Das digitale Model präsentierte sich als patriotische US-Amerikanerin, kombinierte politische Botschaften mit freizügigen Bildern. © Facebook/Emily Hart

Mithilfe von künstlicher Intelligenz baute sich der Student ein lukratives Online-Geschäft auf. Innerhalb kürzester Zeit wuchs die Followerschaft des von ihm erfundenen Models namens Emily Hart rasant an - einzelne Beiträge erzielten gar millionenfache Aufrufe.

Der 22-Jährige entwickelte die Figur strategisch: Mithilfe von KI-Tools wie Google Gemini ließ er sich beraten, welche Zielgruppe besonders profitabel sei, und entschied sich bewusst für eine konservative Nische.

Die künstliche Erotik-Influencerin wurde als junge Krankenschwester inszeniert und bediente typisch konservative Themen wie Waffenrechte, Anti-Abtreibung und Kritik an liberalen Positionen.

Monetarisiert wurde die Reichweite über Merchandise sowie kostenpflichtige Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans. Dort konnten Nutzer gegen Bezahlung auf weitere, teils explizite Bilder zugreifen. Mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand erzielte der Student so monatliche Einnahmen in Höhe mehrerer tausend US-Dollar.

Der Inder namens Sam, der in den USA Medizin studiert, generierte die Nacktfotos mithilfe von Grok AI. "Ich habe im Grunde nichts getan", sagte er gegenüber der New York Post. "Und es floss einfach nur das Geld herein."