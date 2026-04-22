Erfunden von indischem Studenten: MAGA-Influencerin stellt sich als KI heraus
USA - Eine vermeintliche konservative Social-Media-Influencerin mit Millionen-Reichweite hat sich als Täuschung entpuppt: Hinter der Figur steckte kein reales Model, sondern ein 22-jähriger Medizinstudent aus Indien.
Mithilfe von künstlicher Intelligenz baute sich der Student ein lukratives Online-Geschäft auf. Innerhalb kürzester Zeit wuchs die Followerschaft des von ihm erfundenen Models namens Emily Hart rasant an - einzelne Beiträge erzielten gar millionenfache Aufrufe.
Der 22-Jährige entwickelte die Figur strategisch: Mithilfe von KI-Tools wie Google Gemini ließ er sich beraten, welche Zielgruppe besonders profitabel sei, und entschied sich bewusst für eine konservative Nische.
Die künstliche Erotik-Influencerin wurde als junge Krankenschwester inszeniert und bediente typisch konservative Themen wie Waffenrechte, Anti-Abtreibung und Kritik an liberalen Positionen.
Monetarisiert wurde die Reichweite über Merchandise sowie kostenpflichtige Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans. Dort konnten Nutzer gegen Bezahlung auf weitere, teils explizite Bilder zugreifen. Mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand erzielte der Student so monatliche Einnahmen in Höhe mehrerer tausend US-Dollar.
Der Inder namens Sam, der in den USA Medizin studiert, generierte die Nacktfotos mithilfe von Grok AI. "Ich habe im Grunde nichts getan", sagte er gegenüber der New York Post. "Und es floss einfach nur das Geld herein."
Medizinstudent aus Indien verdiente Tausende Dollar mit KI-Influencerin
"Die MAGA-Anhänger ('Make America Great Again') sind dumme Leute - also richtig dumme Leute. Und sie fallen darauf herein", sagte Sam.
Da er sich nun verstärkt auf sein Studium konzentrieren wolle, habe er aufgehört, Inhalte von Emily Hart zu posten. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Leute betrogen habe", so der Student. Alle Online-Profile des Models seien inzwischen gelöscht.
KI macht täuschend echte Profile einfacher denn je und verstärke bestehende Dynamiken von Desinformation, warnen Experten. Brisant: Sam hatte laut eigenen Aussagen noch ein vergleichbares Projekt mit liberalem Content - dieses sei jedoch gescheitert, da das Publikum wesentlich skeptischer auf KI-Inhalte reagiert habe.
Titelfoto: Facebook/Emily Hart