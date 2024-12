US-Tourist reist durch Europa: Diesen Unterschied zu den Staaten kann er kaum glauben

Ben Pike reist seit einigen Wochen quer durch Europa. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/benpiketheactor

Was er in Spanien zunächst für eine landestypische Besonderheit gehalten hatte, musste Pike in Frankreich eher als europäischen Standard akzeptieren. Mitte Dezember klagte der US-Tourist sein Leid auf TikTok.

"Europa ist nichts für Morgenmenschen", so Pike in dem Clip. Der Grund: In den USA sei immer ein Café ab 5.30 Uhr, spätestens 6 Uhr geöffnet. In Europa würde er hingegen grundsätzlich bis 7, oft auch 8 Uhr vor verschlossenen Türen stehen, wenn er ein Frühstück wolle, so der Reisende.

"In Amerika gibt es immer Cafés oder Frühstückslokale", bekräftigte Pike diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Als negative Kritik will der TikToker seine Beobachtung aber nicht stehen lassen. Denn er kann den späten Öffnungszeiten durchaus etwas Positives abgewinnen.