28.04.2026 06:24 Vater bringt Kleinkind ins Bett: Mutter traut Augen nicht, was sie dann dank Babykamera sieht

Als Celeste Shippy aus den USA in diesem Monat sah, was im Kinderbett vor sich ging, konnte sie sich nicht mehr beherrschen.

Von Christian Norm

USA - Sie schaut gerne mal nach, was die Babykamera für Bilder liefert, wenn ihr Mann den gemeinsamen Sohn ins Bett bringt. Doch als Celeste Shippy aus den USA in diesem Monat sah, was im Kinderbett vor sich ging, traute sie ihren Augen nicht.

Papa Drew und Sohn Baker (2) liegen gemeinsam im Kinderbett. Dort beobachtete Mama Celeste Shippy kürzlich etwas Kurioses. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/celeste.shippy Die zweifache Mutter, die gerade ihr Baby Cal in den Schlaf gewiegt hatte, wollte wissen, wie es bei ihren "Männern" so läuft. Als sie dann sah, was ihr Zweijähriger tat, reagierte sie mit einem so heftigen Lachen, dass ihr Säugling direkt wieder aufwachte. "Er ist in einem so lustigen Alter und macht ständig lustige Sachen, deshalb schaue ich immer mal wieder auf die Kamera, um zu sehen, was er so treibt", erzählte Shippy kürzlich in einem Interview mit Newsweek. Diesmal setzte Baker dem Ganzen aber die Krone auf. Während sein völlig überarbeiteter Papa längst neben ihm eingeschlafen war, machte sich der Kleine an dessen Smartwatch zu schaffen. Kurioses Kleiner Fehler, große Aufregung: Natur-Festival zieht aus Versehen Nackedeis an Munter scrollte er auf dem kleinen Monitor herum. Aber was genau sah er sich da an?

Virales Instagram-Video zeigt den lustigen Moment