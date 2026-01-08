Vater kommt mit Tochter nach Hause: Was dann passiert, sorgt bei Mutter für Entsetzen
England - Manchmal reichen zwei oder drei Sekunden, um das Leben eines Menschen für immer zu verändern. In diesem Fall aus England hätte es auch so sein können. Zum Glück kam es anders. Doch die Mutter der kleinen Harriet (2) war trotzdem entsetzt, als sie auf dem Türkameravideo sah, was ihrem Mann Jordan Sumray (31) mit dem Kind passiert war.
In dem Clip, der seit Anfang der Woche auf TikTok abrufbar ist, ist der Schreckmoment zu sehen. Zunächst läuft alles glatt. Der Brite und die Zweijährige kommen gemeinsam vom Einkaufen.
Papa schließt auf, und beide gehen ins Haus. Dumm nur, dass die Tür nicht ganz schließt. Harriet nutzt die Gelegenheit und entwischt durch einen Türspalt, was ihrem Vater im ersten Moment nicht auffällt.
Also läuft das Mädchen fröhlich nach draußen in Richtung der Straße. Zum Glück bleibt Harriet nach wenigen Schritten stehen, scheint fast schon auf ihren Papa zu warten. Der kommt auch bald darauf zu ihr gelaufen, bringt sie mit einem peinlich berührten Lächeln zurück ins Haus.
Sumray kommentiert den Clip mit den Worten: "Ich glaube, meine Frau wird mir nie wieder vertrauen."
Auch wenn das vermutlich nicht ganz ernst gemeint war, sollten bald dunkle Wolken aufziehen.
TikTok-Video zeigt Schreckmoment
Im Gespräch mit Newsweek verriet Sumray diese Woche, dass seine Gattin alles andere als nett reagiert habe. Ganz im Gegenteil: Die Frau war entsetzt.
Er habe dementsprechend auch eine klassische "Standpauke" über sich ergehen lassen müssen, in der Worte wie "typisch dummer Mann" gefallen seien, so Sumray.
Dennoch konnte der 31-Jährige die Wogen in kleinen Schritten wieder glätten. "Je öfter meine Frau sich den Clip ansah, desto lustiger fand sie ihn", sagte er. Das lag natürlich auch daran, dass nichts Schlimmes passiert war.
"Wir waren beide einfach nur erleichtert, dass sie nicht zur Straße gelaufen war und darauf gewartet hatte, dass ich sie bemerkte", schlussfolgerte der Engländer.
