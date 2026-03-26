Vater will kochen: Was Tochter ihm dann für eine Nachricht schreibt, bringt so viele zum Lachen

Alabama (USA) - Wenn Papa kocht... Justin Legg (30) aus Alabama war vor Kurzem für das Abendessen verantwortlich. Es sollte Fajitas geben - was seiner Tochter Ellie Kate (7) so gar nicht schmeckte. Die Kleine wollte sich dazu allerdings nicht verbal äußern, sondern schrieb ihrem Dad extra einen Zettel. Als Justin die Nachricht zusammen mit seiner Frau Chelsea las, mussten beide schallend lachen. Dank TikTok sind sie damit aber inzwischen nicht mehr allein.

Diesen Zettel bekam Justin Legg (30) von seiner Tochter Ellie Kate (7). © Bildmontage: TikTok/Screenshot/justinlegg20, Instagram/Screenshot/leggx20

Vor wenigen Tagen hat der 30-Jährige ein Foto des Zettels auf dem Portal gepostet. Seitdem sind bereits mehr als zwei Millionen Klicks reingekommen. Was hat die Siebenjährige da nur geschrieben?

Es ist eine Mischung aus zahlreichen Rechtschreibfehlern, Liebesbekundungen und Standhaftigkeit. So schreibt Ellie Kate, dass sie das Essen ihres Vaters zwar nicht mag, es aber zu schätzen weiß, dass er kocht. "Aber das ist nichts für mich. Ich liebe dich, Dad", schreibt das Mädchen abschließend.

In einem Interview mit Newsweek gab Justin diese Woche zu: "Wir haben uns alle köstlich darüber amüsiert!"

Dafür gab es allerdings einen weiteren Grund, der im TikTok-Posting nicht zur Sprache kommt.