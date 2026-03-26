Vater will kochen: Was Tochter ihm dann für eine Nachricht schreibt, bringt so viele zum Lachen
Alabama (USA) - Wenn Papa kocht... Justin Legg (30) aus Alabama war vor Kurzem für das Abendessen verantwortlich. Es sollte Fajitas geben - was seiner Tochter Ellie Kate (7) so gar nicht schmeckte. Die Kleine wollte sich dazu allerdings nicht verbal äußern, sondern schrieb ihrem Dad extra einen Zettel. Als Justin die Nachricht zusammen mit seiner Frau Chelsea las, mussten beide schallend lachen. Dank TikTok sind sie damit aber inzwischen nicht mehr allein.
Vor wenigen Tagen hat der 30-Jährige ein Foto des Zettels auf dem Portal gepostet. Seitdem sind bereits mehr als zwei Millionen Klicks reingekommen. Was hat die Siebenjährige da nur geschrieben?
Es ist eine Mischung aus zahlreichen Rechtschreibfehlern, Liebesbekundungen und Standhaftigkeit. So schreibt Ellie Kate, dass sie das Essen ihres Vaters zwar nicht mag, es aber zu schätzen weiß, dass er kocht. "Aber das ist nichts für mich. Ich liebe dich, Dad", schreibt das Mädchen abschließend.
In einem Interview mit Newsweek gab Justin diese Woche zu: "Wir haben uns alle köstlich darüber amüsiert!"
Dafür gab es allerdings einen weiteren Grund, der im TikTok-Posting nicht zur Sprache kommt.
Ellie Kate wollte bestimmt nur spielen
"Sie ist sehr wählerisch beim Essen und sagt normalerweise ganz offen, ob ihr das Essen schmeckt oder ob sie es überhaupt probieren will", erzählte Justin dem US-Magazin. An diesem Abend sei sogar schon ein Ersatz-Essen für sie ausgehandelt gewesen.
Vermutlich wehte der Wind am Ende aus einer ganz anderen Richtung. Kinder wollen ihren Eltern normalerweise beweisen, dass sie schon ganz viel können. Wer es gerade schafft, die ersten Sätze zu schreiben - wenn auch mit zahlreichen Fehlern - will es zeigen.
Für Ellie Kate war das Ganze daher vermutlich nur eine neue Art, sich spielerisch auszuprobieren. "Jeder ist gern in ihrer Nähe, weil sie so viel Freude und Glück verbreitet", sagte ihr stolzer Vater.
Abschließend teilten beide Eltern noch Folgendes mit: "Wir könnten uns keine bessere Tochter wünschen."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/justinlegg20, Instagram/Screenshot/leggx20