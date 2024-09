Vegetarierin glaubt, Smoothie zu trinken: Als sie die Wahrheit erfährt, wird ihr schlecht

Sadhbh Clarke (26) trinkt sehr gerne Smoothies. © TikTok/Screenshot/sadhbhclarkex

An ihrem Unglück: sie selbst!

In einem TikTok-Video macht die 26-Jährige ihrem Ärger Luft: "Leute, mir ist gerade das Schlimmste passiert, was mir in meinem ganzen Leben je passiert ist. Ich fange gleich an zu weinen. Ich mache jeden Morgen meinen Smoothie (…) Ich habe eine gemixte Wurst getrunken. Ich werde gleich krank!"

Nachdem ihre Schwester am Morgen die letzten Essensreste für ein Frühstück aufgebraucht hatte, sei ihr eingefallen, dass sie doch noch etwas zu essen habe, so die Irin.

"Mir fiel ein, dass ich vor ein paar Monaten einen Beutel mit Bananen für Smoothies im Gefrierschrank eingefroren hatte. Ich war also froh, dass ich einen Smoothie haben konnte", erzählte Clarke diese Woche im Gespräch mit Newsweek.



Trotz einiger Ungereimtheiten habe sie den Smoothie schließlich getrunken. Erst dann sei sie der Wahrheit langsam auf die Schliche gekommen, erklärte sie.