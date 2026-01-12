Mit 21 Präsident: Junger Mann gründet eigenes Land

Verdis - Im Jahr 2019 gründete ein Australier (21) sein eigenes Land - und wurde damit zum jüngsten Präsidenten der Welt.

Daniel Jackson (21) gründete 2019 die selbst ausgerufene Mikronation Verdis. © verdisgov.org

Wie die Regierung berichtet, gründete Daniel Jackson auf einem schmalen Waldstreifen an der Donau zwischen Kroatien und Serbien die Freie Republik Verdis - eine selbst ausgerufene Mikronation.

Das Gebiet wird von keinem der beiden Staaten offiziell beansprucht und blieb infolge eines Grenzstreits nach dem Kroatienkrieg unbeansprucht. Mit eigener Flagge, Verfassung und sogar Pässen rief Jackson Verdis ins Leben und übernahm das Amt des Präsidenten.

Das nur per Boot erreichbare Gebiet umfasst rund 50 Hektar und wäre nach dem Vatikan der zweitkleinste Staat der Welt.

Doch im Oktober 2023 marschierten kroatische Truppen in Verdis ein und vertrieben Jackson sowie weitere Anhänger gewaltsam. Seitdem lebt er im Exil und führt die Mikronation aus dem Ausland heraus als Präsident, nachdem ihm ein Einreiseverbot nach Kroatien auferlegt wurde und er von den Behörden als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft wird.

Nach Angaben der Regierung verhindert Kroatien zudem, dass Personen das Gebiet betreten. Selbst bei Versuchen, per Boot anzulegen, sollen kroatische Kräfte eingreifen.