Knoten im Kreisverkehr: Vier Busse sorgen für Chaos

Oslo (Norwegen) - In einem Kreisverkehr in der norwegischen Hauptstadt hat sich am Montagabend ein besonderes Verkehrschaos abgespielt.

Alle vier Busse blockierten eine Ausfahrt. © Endre Helgeland

Wie das Online-Nachrichtenportal Avisa Oslo berichtet, hatten sich gegen 17 Uhr vier Busse verkeilt und damit alle Ausfahrten des Kreisels blockiert - sehr zum Ärger der übrigen Verkehrsteilnehmer.

Das verursachte nicht nur einen riesigen Stau, sondern sorgte auch für ein lautes Hupkonzert. Die Lage war äußerst verzwickt, es ging weder vor noch zurück.

Anwohner konnten das Spektakel dabei von ihren Wohnungen aus beobachten.

"Jeder Bus blockierte die Ausfahrt des nächsten. Für mich war das gute Unterhaltung, aber für die Autofahrer war es nicht ganz so lustig", sagte Endre Helgeland, ein Anwohner, der Tageszeitung Verdens Gang (VG).

