Verkehrskontrolle endet beinahe tödlich: BMW-Fahrer verliert Kontrolle und rast auf Polizist zu

In einer Kurve schoss das schwarze Auto dann von der Spur, überquerte den Mittelstreifen, drehte sich und schleuderte direkt auf die Verkehrskontrolle auf der anderen Fahrbahn zu.

Der Fahrer eines anderen BMW , diesmal aus der 3er-Reihe, war mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden unterwegs gewesen und verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Beamte befand sich am 1. Mai gegen Mittag auf dem Fairfax County Parkway, einer Hauptverkehrsstraße in Virginia .

Ein BMW-Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war direkt in die Kontrolle gerast. © Screenshot Facebook/Fairfax County Police Department

Der Polizist bemerkte den Wagen in letzter Sekunde und konnte sich rennend gerade so noch in Sicherheit bringen.

Hätte er nicht dermaßen rasch reagiert, wäre er definitiv zwischen BMW und Leitplanke eingeklemmt und wahrscheinlich tödlich verletzt worden.

Trotz seines schnellen Handelns erwischte ihn der BMW, nachdem er in den gestoppten Wagen auf dem Seitenstreifen gekracht war. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt und konnte inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, teilt die Fairfax County Polizei auf Facebook mit, wo sie ein Video des Vorfalls teilten.

Bei dem Unfall wurde auch das Polizeiauto dahinter getroffen und beschädigt.

Der BMW M3 war von einem Jugendlichen gesteuert worden. Er und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. "Der Jugendliche wurde wegen rücksichtslosen Fahrens angezeigt", so ein Sprecher des örtlichen Police-Departments. "Wir sind erleichtert, dass dieser Absturz nicht zu einer Tragödie geführt hat. Der Beamte wurde fast getroffen und getötet."

Die Polizei entschied sich aus Abschreckungsgründen, das heftige Video der Überwachungskamera zu teilen: "Eltern und Erziehungsberechtigte sollten dieses Video als Gelegenheit nutzen, um mit ihren jugendlichen Fahrern darüber zu sprechen, wie ihr Fahrverhalten das Leben anderer beeinflussen kann."