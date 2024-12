Verlobte stößt auf Hochzeitskleid: Als sie den Preis sieht, fällt sie aus allen Wolken

Im Oktober 2025 will die US-Amerikanerin den Bund der Ehe schließen. Weil es bis dahin noch eine Weile hin ist, suchte sie an dem Tag noch gar nicht nach einem Hochzeitskleid.

In dem Clip liegt das Kleid hauteng am Körper der Verlobten an. Auffällig ist, dass Gallo ihre Brüste während des gesamten Videos mit den Händen abstützt. Offenbar hält ihr Schnäppchen dem Gewicht nicht stand.

"Es passte perfekt an der unteren Hälfte, aber an der Brust nicht so sehr. Es war ein bisschen eng, aber mit ein paar kreativen Anpassungen und etwas guter Schneiderei werden wir es hinbekommen", erklärte die zukünftige Braut diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Ansonsten kam sie gegenüber dem US-Magazin kaum mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich konnte nicht glauben, dass so ein schönes Stück einfach da lag und auf mich wartete. Ich stellte mir sofort vor, wie ich es bei der Feier tragen würde, und ich wusste, dass es mir an dem Tag eine besondere Note verleihen würde."

Den tatsächlichen Wert des Kleides der Marke Banjul schätzt Gallo übrigens auf 130 bis 300 US-Dollar. Umso mehr freut sie sich über ihren Glücksgriff.