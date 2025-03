Frau denkt, Date läuft gut, bis der Typ etwas aus der Tasche zieht

Als man sich kurz darauf in einem Restaurant traf, sah es zunächst nach einem wirklich angenehmen Date aus. "Ich dachte mir: 'Oh, das wird nett'", erinnert sich die junge Frau aus Gainesville . Es folgten leckere Vorspeisen, bei den sich die beiden gut unterhalten hatten. Dann musste Lauren kurz die Toilette aufsuchen.

Auf TikTok erzählt sie in einem - ziemlich hektischen - Video , was passiert ist:

Bei ersten Dates besteht immer das Risiko, dass man eine Enttäuschung erlebt - vor allem, wenn man die Person bisher nur online kennengelernt hat. Laurens Treffen war letztendlich aber so seltsam, dass für sie direkt feststand, dass es kein Wiedersehen geben wird.

Nachdem sie wieder an den Tisch zurückgekehrt war, zeigte ihr Dating-Partner ihr plötzlich ein Buch. Der Inhalt verwirrte Lauren völlig: Im Buch waren Hunderte Fotos von ihr und dem fremden Mann als Paar zu sehen - obwohl die US-Amerikanerin noch kein einziges Bild mit ihm gemacht hatte.

Kurz darauf realisierte Lauren, was ihr Gegenüber getan hatte: "Er hat von einer KI Fotos von uns beiden generieren lassen, falls wir ein Paar werden sollten." Mit jeder Seite schnürte sich Laurens Kehle mehr zu, denn auf den Bildern waren nicht nur die beiden zu sehen, sondern auch mögliche Kinder, gemeinsame Hunde und ein imaginäres Eheleben.

Während ihr der Mann das Sammelalbum zeigte, wurde Lauren klar, dass er die völlig verrückte Situation wirklich ernst meinte. Da sie nicht einschätzen konnte, wie er auf Ablehnung reagiert, blieb die junge Frau höflich und brachte den Abend irgendwie hinter sich, ohne das Album anzusprechen.

"Das war verrückt", meint sie in ihrem Clip. "Und ich glaube, ich werde so schnell nicht wieder ausgehen." Den Mann von ihrem Horror-Date will sie natürlich nie wieder sehen.