"Verstörender" Inhalt: Paar findet während Renovierung versteckten Grusel-Koffer

Großbritannien - Der Stoff, aus dem Alpträume sind! Ein britisches Paar erfreute sich an seinem gekauften Haus. Als sich die beiden jedoch an die Renovierung des Gebäudes aus dem Jahr 1966 machten, fanden sie einen wirklich gut versteckten Koffer - samt furchteinflößendem Inhalt.

Clip Nummer zwei zeigt, wie die Britin von einem Zimmer auf der anderen Seite der Etage versucht, das Gepäckstück zu erreichen. In einem Kleiderschrank findet sie eine Tür samt Vorhang. In dem Stauraum stand sie jedoch vor einer weiteren Tür - allem Anschein nach verschlossen.

Die Briten öffneten das Gepäckstück und fanden zunächst nur einen weiteren Koffer vor. © Bildmontage: TikTok/stonestack_renovation//TikTok/stonestack_renovation

In Video drei ist zu sehen, wie die beiden die letzte geheimnisvolle Tür öffnen, die sie noch von dem silbernen Koffer trennt. Letztendlich gelangte das Paar zum Objekt der Begierde und zog es hinaus. Was war also darin? "Wir haben nicht gedacht, dass das eine Leiche ist", so die TikTokerin in ihrem Clip, denn: Weder roch es eklig noch gab es Fliegen in der Nähe. Als sie den Koffer öffneten, gab es die große Überraschung: ein weiterer silberner Koffer!

"Was zur Hölle", sagte der Hausbesitzer, als er schließlich auch noch das zweite Gepäckstück öffnete: Darin befand sich eine angeschnallte, "seltsame" Puppe im rosa Kleid. Vielleicht ein Sammlerstück? "Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, aber hier ist eine Nahaufnahme der sehr verstörenden Puppe", sagte die Britin - und damit endet die Dokumentation.

Unterhalb des viralen Videos mit mittlerweile mehr als 2,2 Millionen Aufrufen sind sich einige sicher, dass die Puppe eigentlich verflucht sei. "Verkauft das Haus. Es hatte einen guten Grund, warum das doppelt geschützt war", schrieb Nutzerin Tjay Lilleyman.