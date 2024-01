Viele Tränen und Geschrei: Paar baut Hochzeitsfeier nach langer Planung spontan um

Rund 18 Monate lang hatten sie ihre Hochzeit perfekt geplant. Doch dann änderten Margarita und Edward Hanratty alles noch einmal um - zum Erstaunen der Gäste.

Von Christian Norm

Florida (USA) - Rund 18 Monate lang hatten sie ihre Hochzeit perfekt geplant. Doch als sich Margarita und Edward Hanratty am Tag der Tage in Florida das Jawort gaben, warfen sie ihr altes Konzept über Bord. Grund dafür war ein "Ereignis", das am Tag der Trauung rund zwei Monate zurücklag.

Edward Hanratty ist aufgeregt. Seine Braut Margarita Hanratty nimmt die Situation gelassener. © TikTok/Screenshot/maggsye Die Hochzeit fand am 6. Januar 2024 statt, nachdem die Hanrattys im November 2023 erfahren hatten, dass sie ein Baby erwarten. Allerdings sollte es nicht nur bei dieser einen Neuigkeit bleiben. Denn nur zwei Tage vor der Hochzeit erfuhr das Brautpaar zusätzlich das Geschlecht ihres Babys. Aus diesem Grund beschlossen die beiden, nicht nur ihre Schwangerschaft auf der Feier bekannt zu geben. Sie modelten das Fest zusätzlich in letzter Sekunde in eine Gender-Reveal-Party um. Diese Ideen kamen nicht nur bei den Gästen bestens an, sondern auch bei einem Millionenpublikum auf TikTok. Dort staunten die Zuschauer ebenfalls über die kuriosen Zufälle, die die beiden Zusatz-Events möglich gemacht hatten. Diese Woche sprach Margarita Hanratty mit Newsweek über die Feier, die so ganz anders verlaufen war als ursprünglich gedacht.

Hochzeitsvideos des Paars gehen viral