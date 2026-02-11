Vierjähriger wird von Geburtstagsgästen versetzt, seiner Mutter platzt daraufhin der Kragen

Somerset (Großbritannien) - Ein Junge aus Somerset in Großbritannien hatte sich sehr auf die Feier zu seinem vierten Geburtstag gefreut. Doch als der große Tag endlich gekommen war, wurde er von seinen Gästen versetzt. Seine Mutter machte ihrem Ärger im Netz daraufhin ordentlich Luft.

Zum vierten Geburtstag ihres Sohnes verwandelte eine Britin ihr Wohnzimmer in eine kleine Partyhöhle, nur die Gäste blieben aus. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/amberclarkmumtok

Amber Clark hatte sich fest vorgenommen, für ihren Sohn die perfekte Geburtstagsfeier zu schmeißen. Der hatte im Vorfeld auch konkrete Wünsche geäußert: Das Motto und die verschiedenen Aktivitäten wurden bis ins kleinste Detail geplant, wie Clark gegenüber Newsweek stolz verrät.

Drei Stunden lang verwandelte sie ihr Zuhause in ein Spieleparadies für die Kinder. Als es dann an der Zeit war, die Freunde ihres Sohnes willkommen zu heißen, rutschte die Laune immer mehr in den Keller.

Denn je mehr Zeit verging, desto offensichtlicher wurde, dass keiner der kleinen Gäste auftauchen würde. Vor allem für ihren Sohn sei es schwer zu verkraften gewesen. Wie Clark weiter berichtet, hätte er sie immer wieder gefragt, wo die Gäste blieben. Um ihn nicht zu enttäuschen, erfand sie eine Ausrede nach der anderen.

Was die Britin besonders auf die Palme brachte: Keiner der Eltern hatte sein Kind zuvor abgemeldet. Und so entlud sie ihren Ärger in einem Video auf TikTok. Der Clip zeigt ihren Jungen allein auf der Spielwiese, dazu schreibt sie: "An die Mütter, die nicht auf die Einladung zum vierten Geburtstag meines Sohnes geantwortet haben: Ihr seid extrem unhöflich. Habt wenigstens den Anstand, höflich abzulehnen."