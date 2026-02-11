Vier Handys im Po: Toilettengang lässt skurrilen Schmuggel auffliegen

Ansbach - Ein Mann soll mehrere Handys in seinem Po für einen befreundeten Häftling in ein Gericht geschmuggelt haben.

Ein aufmerksamer Justizbeamter fand die Schmuggelware. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Der 25-Jährige sei dem Personal am Dienstagnachmittag am Amtsgericht Ansbach schon beim Einlass durch besonders nervöses Verhalten aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Nachdem bei der Sicherheitskontrolle nichts Auffälliges gefunden wurde, sei er ins Gebäude gelassen worden - und dort direkt aufs Klo gegangen.

Den Grund für den eiligen Toilettenbesuch fand ein Justizbeamter den Angaben zufolge nur kurze Zeit später: Er entdeckte in einer Klopapierrolle versteckt insgesamt vier in Kondome verpackte Handys.

Als Polizisten den 25-Jährigen damit konfrontierten, gab er den Beamten zufolge zu, die Handys in seinem Po ins Gericht geschmuggelt zu haben.