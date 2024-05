Frau hält ihren Saugroboter für kaputt: Doch der wahre Grund bringt Millionen zum Lachen

Was stimmt nicht mit diesem Saugroboter? © TikTok/Screenshot/lauraelle111

In dem kuriosen Clip (siehe unten) ist die "Übeltäterin" von Anfang an voll in ihrem Element. Denn Katze Winnie ist der Grund dafür, dass der Saugroboter kaum vom Fleck kommt.

Weil die Samtpfote das Gerät offenbar für eine Art Spielkameraden hält, wirft sie sich zum Teil davor. Andererseits genießt sie offenbar auch die rotierenden Bewegungen des elektronischen Haushaltshelfers, die sie für eine Rückenmassage nutzt.

Mehr als 39.000 Likes sowie Hunderte Kommentare hat der virale Hit inzwischen erhalten. Besonders auffällig ist dabei das häufig genutzte Emoji, das Tränen lacht.

Dennoch meinen einige TikTok-User auch ein Problem zu erkennen.