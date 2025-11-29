Vater ist völlig baff, als er sieht, was sein Sohn (3) mit dem iPad macht
Arizona (USA) - Gerade bei kleinen Kindern reicht ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, damit sie in Windeseile die dollsten Sachen anstellen. Tyler Pinkerman aus Arizona hat das vor Kurzem am eigenen Leib erfahren, als er seinem Sohn (3) nur wenige Minuten den Rücken zudrehte. Kaum blickte der Mann wieder zu ihm, hatte es sich der Kleine auf dem Sofa mit dem Tablet gemütlich gemacht. Pinkerman war völlig baff, als er sah, was sein Sohn damit machte.
Seit einer Woche geht ein kurzes Video auf TikTok viral, in dem der US-Amerikaner den Dreijährigen fragt, was genau er da macht. "Chat BT", antwortet der Wonneproppen fröhlich.
"Was machst du da?", hakt der Vater nach. Doch die Antwort bleibt dieselbe: "Chat BT". In der Tat sitzt der Junge mit dem KI-Programm "ChatGPT" da und tippt willkürlich Buchstaben ein.
Als sein Vater noch einmal nachfragt, erklärt ihm der Kleine, dass er Schule mit "Chat BT" mache. "Wie alt bist du?", fragt sein Papa daraufhin. "Drei", antwortet sein Sohn. Dann endet der Clip.
Seit seiner Veröffentlichung vor rund einer Woche hat das Video mehr als 17 Millionen Klicks eingeheimst. Auch 2,2 Millionen Likes können sich sehen lassen. Doch nicht alle amüsieren sich.
Newsweek hakte diese Woche auch aus diesem Grund bei Tyler Pinkerman nach.
Virales Video zeigt kuriosen Moment auf TikTok
Denn eigentlich ist ChatGPT für Kinder unter dreizehn Jahren laut Richtlinien grundsätzlich ungeeignet. "Manche finden es niedlich, andere halten es für gefährlich", sagte Pinkerman über die gespaltenen Kommentare neben dem Video.
Er habe seinem Sohn das iPad allerdings auch sofort weggenommen, so der Vater gegenüber dem US-Magazin.
Ansonsten kann Pinkerman der neuen Technik aber nichts Schlechtes abgewinnen.
"Ich möchte lieber, dass er ein gutes Verständnis dafür entwickelt, wie er diese Tools im Leben nutzen kann", sagte er. "Ich sehe darin überhaupt nichts Negatives, solange es in Maßen geschieht", fügte er abschließend hinzu.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/mrpink303