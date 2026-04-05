45-Jähriger will neuen Look: Friseur lässt ihn nach Umstyling "10 Jahre jünger" aussehen
Richmond (Virginia, USA) - Er ist für seine viralen Umstyling-Videos auf TikTok bekannt. Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, gibt sich allerdings auch nicht gerade bescheiden. Vor Kurzem hatte er einen Kunden zu Gast, den er seiner Meinung nach "zehn Jahre jünger" aussehen ließ.
In dem entsprechenden TikTok-Video führen die beiden Männer erstmal ein kurzes Gespräch.
"Mein Haar wurde sehr dünn. Es funktionierte nicht so, wie ich es wollte. Also rasierte ich es einfach zehn Jahre lang kurz. Im letzten Jahr stoppte ich und ließ es einfach wachsen und so ist es gefallen - nicht gerade großartig", erklärt der Gast Kaugummi kauend.
"Hast du irgendwas im Kopf, wo du jetzt hin möchtest", will Nguyen wissen. Seinem Kunden schwebt in erster Linie eines vor: "einfach zu managen, nichts Kompliziertes."
Der Haar-Künstler schlägt daraufhin vor, die Haare zu kürzen und etwas in die Höhe zu stylen. Seinem Gast ist das vollkommen recht. Er erklärt, dass er vor allem aufgrund der Erfahrung da sei.
"Hast du noch irgendwelche letzten Worte?", fragt ihn Nguyen schließlich.
Kurioses TikTok-Video zeigt die "Verwandlung" des Kunden
"Viel Glück", kann sein Gast da nur noch entgegnen. Danach macht sich der Figaro ans Werk, verpasst auch dem Bart des 45-Jährigen den letzten Schliff.
Schließlich ist das Endergebnis zu sehen: Die langen Haare sind, wie besprochen, weg. Stattdessen hat der US-Amerikaner jetzt eine nach oben gestylte Kurzhaarfrisur.
Unterdessen wird dank der Kommentarspalte schnell klar, dass Nguyen mit seiner Meinung, ihn zehn Jahre jünger gemacht zu haben, nicht allein ist. Im Gegenteil: Manch ein User zieht sogar noch 15 oder gar 20 Jahre ab.
Das dürfte Kunde und Dienstleister gleichermaßen freuen. In jedem Fall hat Nguyen auch noch den Erfolg des kuriosen Videos. Mehr als 140.000 Klicks hat es bislang erreicht. Ein schöner Abschluss für dieses Umstyling!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting