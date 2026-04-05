45-Jähriger will neuen Look: Friseur lässt ihn nach Umstyling "10 Jahre jünger" aussehen

Richmond (Virginia, USA) - Er ist für seine viralen Umstyling-Videos auf TikTok bekannt. Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, gibt sich allerdings auch nicht gerade bescheiden. Vor Kurzem hatte er einen Kunden zu Gast, den er seiner Meinung nach "zehn Jahre jünger" aussehen ließ.

Der Kunde war sehr unzufrieden mit seiner Frisur. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

In dem entsprechenden TikTok-Video führen die beiden Männer erstmal ein kurzes Gespräch.

"Mein Haar wurde sehr dünn. Es funktionierte nicht so, wie ich es wollte. Also rasierte ich es einfach zehn Jahre lang kurz. Im letzten Jahr stoppte ich und ließ es einfach wachsen und so ist es gefallen - nicht gerade großartig", erklärt der Gast Kaugummi kauend.

"Hast du irgendwas im Kopf, wo du jetzt hin möchtest", will Nguyen wissen. Seinem Kunden schwebt in erster Linie eines vor: "einfach zu managen, nichts Kompliziertes."

Der Haar-Künstler schlägt daraufhin vor, die Haare zu kürzen und etwas in die Höhe zu stylen. Seinem Gast ist das vollkommen recht. Er erklärt, dass er vor allem aufgrund der Erfahrung da sei.

"Hast du noch irgendwelche letzten Worte?", fragt ihn Nguyen schließlich.