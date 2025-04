Frau wäscht ihre Decke zum ersten Mal seit sechs Jahren: Ergebnis schockiert sie

Michigan (USA) - Da hatte sie sich aber auch Zeit gelassen: Nach etwa sechs Jahren beschloss Cloey Wendling aus Michigan kürzlich, endlich mal wieder ihre geliebte Kuscheldecke zu waschen. Als sie sah, was für eine Brühe in ihrer Badewanne zum Vorschein kam, wurde ihr ganz anders.

Cloey Wendling war mehr als entsetzt, als sie ihre Decke wusch. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/cloeywendling1

"Ich war extrem schockiert über die Farbe des Wassers nach dem ersten Waschgang", gestand die Studentin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Ihr Leid teilte sie vergangenen Monat in einem TikTok-Video, das inzwischen ein viraler Hit ist.

Dabei bekommt das Publikum in dem Clip eine ekelhafte, uringelbe Brühe zu sehen, die der erste Waschgang in der Wanne zutage führt. "Das Schwierigste beim Reinigen der Decke war wohl, sie in der Wanne hin und her zu bewegen und zu versuchen, das gesamte Wasser herauszudrücken", sagte Wendling.

Da die Decke sehr schwer ist, hatten sie und ihre Freundin sich gegen eine Wäsche in der Maschine entschieden. Dafür mussten sie mit dem ekelhaften Anblick der Brühe leben.

Damit hatte die US-Amerikanerin allerdings überhaupt nicht gerechnet. Ihre Begründung klingt plausibel.