Völlig verrückt: Polizei stellt umgebautes Science-Fiction-Auto sicher!

Kaiserslautern - Eigenartige Kuriosität ! Am vergangenen Dienstag sorgte ein außergewöhnliches Fahrzeug in Kaiserslautern ( Rheinland-Pfalz ) für Erstaunen - nicht nur bei Passanten, sondern auch bei einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife.

Huch! Solch ein Gefährt, wie es am Dienstag in Kaiserslautern abgestellt wurde, sieht man nicht alle Tage. © Montage: Polizeipräsidium Westpfalz

Der VW Passat, der in der Parkstraße geparkt war, hatte so einige kreative Upgrades erhalten, die wohl eher ins Reich der Science-Fiction als auf deutsche Straßen gehören.

Auf der Motorhaube glänzte nicht nur eine selbst gebastelte LED-Leuchte, sondern auch eine Solarzelle, die mit einer Kombination aus Klebeband und Haken befestigt war.

Außerdem entdeckten die Beamten an dem futuristischen Eigenbau Plastikhaken, die an den hinteren Seitenscheiben befestigt waren, um so praktischerweise einen Müllsack zu halten.

Doch der Höhepunkt des bizarren Gefährts befand sich auf dem Dach: Eine weitere Solarzelle, festgezurrt mit Metallrohren, hervorstehenden Schrauben und - als ob das noch nicht genug wäre - einem über die Dachfläche hinausragenden Holzbrett.