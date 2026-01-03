Teenager kommt mit "Chaos"-Haaren zum Friseur: Was der mit der Mähne anstellt, macht den Kunden baff
Glasgow (USA) - Vom Haar-Unfall zum Schulschwarm: Barber Grant wusste sofort, dass bei seinem Teenager-Kunden Handlungsbedarf bestand, als er ihm die Mütze vom Kopf zog. Zum Glück hatte der Profi einen guten Rettungsplan.
Der 16-Jährige kam mit einer Mähne zu Grant, welche der Friseur aus Kentucky kurz als "Chaos" bezeichnete.
"Ich bin einfach nur noch genervt von langen Haaren", hört man den Teenager in den Aufnahmen des Beratungsgespräches klagen. Beim Anblick seines Schopfes wird auch klar, wieso: Der Kunde kam mit seinen lockigen Haaren überhaupt nicht zurecht, wodurch diese einfach nur spröde und kraus in alle Richtungen vom Kopf abstanden.
Um die Misere zu verdecken, trug der Jugendliche eigentlich immer einen Hut.
Dadurch wurde die Mähne aber obenrum platt gedrückt und verpasste dem 16-Jährigen eine wirklich untragbare "Frisur".
16-Jähriger macht dank Friseur-Behandlung große Veränderung durch
Beim kurzen Gespräch vor dem eigentlichen Schnitt erklärte der US-Amerikaner, dass er sich allgemein einen modernen Mullet wünscht - also einen Vokuhila. Bei den Feinheiten ließ er dem Barber freie Hand.
Grant erkannte schnell, wo Haare wegmüssen und wo lediglich etwas Pflege gebraucht wurde. Heraus kam ein Schnitt, der den 16-Jährigen völlig anders wirken lässt.
Der Friseur kürzte die Seiten etwas, schnitt das Gesicht des Schülers frei und arbeitete die schönen Löckchen am Oberkopf heraus. Plötzlich sah der Kunde gepflegt und stylisch aus.
Zufrieden posierte dieser in Grants Transformationsvideo vor der Kamera.
Nun sollte es auch mit den Mädels klappen, versprach Grant scherzend.
Eine Sache ist ab sofort allerdings erstmal untersagt: "Mützen sind jetzt mindestens zwei Wochen lang verboten", mahnte der Profi. Diese Regel sollte dem Jugendlichen mit seinen nigelnagelneuen Haaren aber gar nicht schwerfallen ...
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g