Mann lässt sich die langen Haare abschneiden: Danach stellt sich ihm eine Frage

Richmond (Virginia) - Er ist bekannt für sein Talent, Menschen regelrecht zu verwandeln. Doch Thai Nguyen ist kein Zauberer, sondern ein äußerst beliebter Friseur in Richmond, Virginia. Kürzlich saß wieder einmal ein "Härtefall" in seinem Salon. Rund zwei Jahre lang hatte sich der Mann die Haare wachsen lassen. Damit sollte nun Schluss sein. Nguyen nahm sich auch des ungepflegten Bartes seines Kunden an. Nach dem Makeover stellte der sich beim Blick in den Spiegel vor allem eine Frage: Wer ist dieser Mann?