Frisch verlobt und schon verzweifelt: Er fällt auf die Knie, sie aus allen Wolken

Hier war die Welt noch in Ordnung. Wenige Augenblicke später verfiel das Paar in Schockstarre. © Screenshot/TikTok/ beastbarbie_

Es sollte der bislang schönste Tag ihres Lebens werden. Strand, Meer, barfuß im Sand: Als Steven auf die Knie fiel, um seiner Geliebten einen Heiratsantrag zu machen, schien die Zeit stillzustehen.

Katie (24), eine Fitness-Influencerin aus den USA, konnte es kaum glauben, hielt sich gerührt die Hand vor den Mund und sagte: "Ja!"

Als Belohnung bekam sie einen Diamantring an den Finger gesteckt. Was danach passierte, beschrieb die 24-Jährige bei TikTok als "die verrückteste Verlobungsgeschichte".

Voller Glückseligkeit und Überschwang rannte das Paar noch mit Kleidung am Körper ins Meer, um sich in den Fluten abzukühlen. Doch als die beiden völlig durchnässt wieder auftauchten und Katie an ihren Finger schaute, verfiel sie in Schockstarre.

Dort, wo eben noch ihr brillanter Ring steckte, hatte es sich ausgefunkelt: Das Symbol ihrer Verlobung war verschwunden.