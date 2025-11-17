70-Jährige will wieder jung aussehen: Das hat ein Facelifting aus ihr gemacht

Seattle (Washington) - Sie erkannte sich selbst nicht wieder: Mit Ende 60 hatte Pamela Allyn ein schweres Verhältnis zu ihrem Spiegelbild. Die Frau, die sie vor sich sah, erschien ihr fremd. Mit Anfang 70 setzte sie dem Ganzen ein Ende, unterzog sich einem Facelifting. Inzwischen ist Allyn, die in Seattle lebt, 74 Jahre alt - und versucht sich als Influencerin auf TikTok .

Pamela Allyn erkannte sich mit Ende 60 nicht mehr wieder, unterzog sich mit 70 einem Facelifting. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/seventywaves

Denn mit ihrem Äußeren ist die US-Amerikanerin seit der Schönheits-OP mehr als zufrieden. Sie findet, dass sie nun wieder wie sie selbst aussieht.

In einem Interview mit Newsweek sagte die 74-Jährige diese Woche: "Meine Social-Media-Reise war ein unglaublich spannendes und unerwartetes Abenteuer." Alles habe mit ihrer Nichte Brittany begonnen, "die als Influencerin unter @thirtywaves postet."

"Zuerst habe ich mit ihr zusammen Werbung gemacht, und dann beschlossen wir, dass es Spaß machen würde, meine eigene Seite zu starten", erzählte Allyn dem US-Magazin.

Aus diesem Grund macht sie jetzt regelmäßig Werbung für Anti-Aging-Cremes. Auch aus ihrer OP macht Allyn keinen Hehl. Im Juni hat sie mit einem Throwback-Posting einen ihrer viralen Hits auf TikTok gelandet (mehr als eine Million Klicks).

In der entsprechenden Fotoshow lässt sie Revue passieren, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten gealtert ist - und dem schließlich einen Riegel vorgeschoben hat.