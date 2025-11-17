70-Jährige will wieder jung aussehen: Das hat ein Facelifting aus ihr gemacht
Seattle (Washington) - Sie erkannte sich selbst nicht wieder: Mit Ende 60 hatte Pamela Allyn ein schweres Verhältnis zu ihrem Spiegelbild. Die Frau, die sie vor sich sah, erschien ihr fremd. Mit Anfang 70 setzte sie dem Ganzen ein Ende, unterzog sich einem Facelifting. Inzwischen ist Allyn, die in Seattle lebt, 74 Jahre alt - und versucht sich als Influencerin auf TikTok.
Denn mit ihrem Äußeren ist die US-Amerikanerin seit der Schönheits-OP mehr als zufrieden. Sie findet, dass sie nun wieder wie sie selbst aussieht.
In einem Interview mit Newsweek sagte die 74-Jährige diese Woche: "Meine Social-Media-Reise war ein unglaublich spannendes und unerwartetes Abenteuer." Alles habe mit ihrer Nichte Brittany begonnen, "die als Influencerin unter @thirtywaves postet."
"Zuerst habe ich mit ihr zusammen Werbung gemacht, und dann beschlossen wir, dass es Spaß machen würde, meine eigene Seite zu starten", erzählte Allyn dem US-Magazin.
Aus diesem Grund macht sie jetzt regelmäßig Werbung für Anti-Aging-Cremes. Auch aus ihrer OP macht Allyn keinen Hehl. Im Juni hat sie mit einem Throwback-Posting einen ihrer viralen Hits auf TikTok gelandet (mehr als eine Million Klicks).
In der entsprechenden Fotoshow lässt sie Revue passieren, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten gealtert ist - und dem schließlich einen Riegel vorgeschoben hat.
Pamela Allyn räumt mit TikTok-Videos, wie diesem, auch mal Millionen Klicks ab
Die User können darin in chronologischer Reihenfolge begutachten, wie Allyn seit ihren Schulzeiten bis in die 70er Jahre gealtert ist. In den Untertiteln erzählt sie zudem von den wichtigsten Stationen ihres Lebens.
Ihr wunder Punkt neben dem Älterwerden: ihre Kinderlosigkeit. Sie habe es versucht, sei aber nie Mutter geworden. Erst mit 50 hätten die Leute aufgehört, sie zu fragen, warum sie keine Kinder habe. Zu dieser Zeit habe sie sich auch scheiden lassen.
Heute hat sie mit ihrer Vergangenheit Frieden geschlossen. Auch das Alter ist seit ihrer OP kein so großes Thema mehr für Allyn.
"Jeder hat Angst vor dem Älterwerden, und ich denke, wie stark diese Angst ist, hängt sehr von der Person ab", sagte sie zu Newsweek. "Aber Schönheitsideale erscheinen heute erreichbarer, weil es so viel mehr Produkte und Behandlungen gibt als je zuvor", erklärte sie abschließend.
