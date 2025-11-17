Mysteriöses Kabel an Bahnhof entdeckt: Was hat es damit auf sich?

Frankfurt am Main - Ein unscheinbares Foto, ein kurzer Moment des Stirnrunzelns und schon kocht das Internet. Denn zwischen den massiven Sockeln des Bahnsteigs am Frankfurter Hauptbahnhof hängt ein mysteriöses blau-schwarzes Kabel, dessen Nutzen sich viele nicht erklären können. Was steckt wirklich dahinter?

Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Reddit-User ein mysteriöses Kabel entdeckt, dessen Nutzen er sich nicht erklären konnte. © Screenshot/Reddit/wasistdas

Eingespannt zwischen zwei Geländerpfosten, als hätte jemand vergessen, es nach Feierabend abzubauen, hängt das kleine Verbindungsstück und sorgt vor allem im Reddit-Forum "wasistdas" für Aufsehen.

Doch wer glaubt, das sei ein Überbleibsel der letzten Baustelle, liegt weit daneben. Hinter dem rätselhaften Detail steckt weit mehr Technik, als man diesem auf den ersten Blick zutrauen würde.

Mehrere spitzfindige User brachten es schnell auf den Punkt: "Das ist ein Potenzialausgleich."

Kurz gesagt: Dieses Kabel sorgt dafür, dass alle Metallteile in der Umgebung elektrisch miteinander verbunden sind.

Warum? Weil das im Ernstfall Leben retten kann.

Ein Kommentator erklärt es anschaulich: "Stell dir vor, ein defektes Kabel berührt ein Geländerelement und die einzelnen Segmente wären nicht miteinander verbunden. Dann könnte auf dem linken Geländer (z. B.) 230 V liegen und auf dem rechten 0 V. Wenn du beide gleichzeitig anfasst, würdest du also eine Spannungsdifferenz von 230 V über deinen Körper haben - der Strom würde durch dich zur Erde fließen. Strom braucht nämlich einen Potenzialunterschied/eine Spannungsdifferenz, um überhaupt zu fließen."

Es würde also akute Lebensgefahr bestehen!