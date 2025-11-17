Mann mit Glatze bekommt volles Haar zurück: Als er sich sieht, bleibt ihm die Spucke weg
England - Sein Haarausfall trieb ihn in den Salon von "Novo Cabelo Hair" in England. Olly (35) wollte von dessen Inhaber Rob Wood endlich wieder volles Haar haben. Als der Toupet-Experte fertig war, blieb seinem Gast die Spucke weg.
Seit vergangenem Monat ist das entsprechende Video auf dem TikTok-Kanal von Novo Cabelo Hair abrufbar. Darin fühlt der Haarsystem-Experte seinem Gast erst einmal auf den Zahn.
"Wann hattest du das Gefühl, dass du wegen deiner Haare etwas tun müsstest?", möchte Wood von ihm wissen. "Mit etwa 30, 31 Jahren (...) Und dann fängt man an, zu kaschieren, mit diesem Streuhaar und all diesem Zeug", erklärt Olly.
Er sei dann schließlich an einem Punkt angelangt, an dem klar gewesen sei, dass er nur noch zwei Optionen hatte: Haartransplantation oder Haarsystem.
Er habe sich dann für das Haarsystem entschieden. "Warum nicht? Probieren wir es aus", so der 35-Jährige. Der Grund: Er habe schon mehrere Typen gesehen, bei denen die Haarsysteme großartig seien.
Rob Wood kann da natürlich nur wissend lächeln - und macht sich ans Werk, um seinen Gast zu "verwandeln".
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung
Dafür müssen aber erstmal einige Haare verschwinden. Weil Olly noch ein wenig dünnes Haar auf dem Kopf hat, rasiert Wood die Fläche glatt. Das ist nötig, damit das Toupet besser angeklebt werden kann.
Schließlich kommt der Moment der Wahrheit. Als alles fertig ist, darf der Brite einen ersten Blick in den Spiegel werfen - und ist völlig erschlagen. Mehrfach fasst er sich ins Gesicht, fummelt am Haarsystem herum.
Olly kann einfach nicht glauben, wen er da im Spiegel sieht. Wood kann hingegen nur stolz lächeln. Schließlich findet sein Kunde wieder Worte: "Das ist verrückt. Das ist total crazy. Wow!", sagt er in Richtung Wood.
Auch die Klickzahl kann sich sehen lassen. Mehr als 220.000 sind bisher zusammengekommen. Diese kuriose "Verwandlung" hat sich also auf allen Ebenen gelohnt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair