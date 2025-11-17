Mann mit Glatze bekommt volles Haar zurück: Als er sich sieht, bleibt ihm die Spucke weg

England - Sein Haarausfall trieb ihn in den Salon von "Novo Cabelo Hair" in England. Olly (35) wollte von dessen Inhaber Rob Wood endlich wieder volles Haar haben. Als der Toupet-Experte fertig war, blieb seinem Gast die Spucke weg.

Olly (35) will endlich wieder volles Haar haben. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Seit vergangenem Monat ist das entsprechende Video auf dem TikTok-Kanal von Novo Cabelo Hair abrufbar. Darin fühlt der Haarsystem-Experte seinem Gast erst einmal auf den Zahn.

"Wann hattest du das Gefühl, dass du wegen deiner Haare etwas tun müsstest?", möchte Wood von ihm wissen. "Mit etwa 30, 31 Jahren (...) Und dann fängt man an, zu kaschieren, mit diesem Streuhaar und all diesem Zeug", erklärt Olly.

Er sei dann schließlich an einem Punkt angelangt, an dem klar gewesen sei, dass er nur noch zwei Optionen hatte: Haartransplantation oder Haarsystem.

Er habe sich dann für das Haarsystem entschieden. "Warum nicht? Probieren wir es aus", so der 35-Jährige. Der Grund: Er habe schon mehrere Typen gesehen, bei denen die Haarsysteme großartig seien.

Rob Wood kann da natürlich nur wissend lächeln - und macht sich ans Werk, um seinen Gast zu "verwandeln".